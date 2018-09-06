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Подготовку к возможному отражению агрессии отрабатывают белорусские военные на учении

07.09.2018 11:02 — Новости Общества | БелТА  
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Подготовку к возможному отражению агрессии отрабатывают белорусские военные на учении
Фото Минобороны

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к возможному отражению агрессии отрабатывают белорусские военные во время первого этапа командно-штабного учения Вооруженных Сил 6-8 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"Основные усилия сосредоточены на управлении войсками (силами) по стабилизации обстановки и завершении подготовки к отражению агрессии против Беларуси. В частности, отрабатываются вопросы расположения воинских частей и подразделений на месте, выполнения задач маскировки, несения боевого дежурства по ПВО, охране и обороне позиционных районов, ведения разведывательно-поисковых действий. Особое внимание уделяется недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований в районы сосредоточения воинских частей", - рассказали в пресс-службе.

В первый день руководством учения заслушаны выводы из оценки складывающейся обстановки, соединения и воинские части совершенствовали фортификационное оборудование занимаемых районов и позиций. Во второй день - 7 сентября соединения и воинские части оперативных объединений продолжают подготовку к решению задач по предназначению. Подразделения сил специальных операций осуществляют поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к возможному отражению агрессии отрабатывают белорусские военные во время первого этапа командно-штабного учения...
 
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