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Лицей в Калинковичах хотел взыскать с сироты 4 тысячи рублей за неотработанное распределение
07.09.2018 11:11 — Новости Общества | Tut.by
6 сентября суд Речицкого района отказал в удовлетворении иска Калинковичскому процессиональному аграрно-техническому лицею. Учреждение хотело взыскать более 4 тысяч рублей с выпускника, который не прошел практику. Подробности
Лицей подал в суд на 23-летнего Вячеслава Горленко, который пять лет назад получил диплом электрогазосварщика. Уточняется, что парень — сирота.
Учреждение настаивает, что еще в 2013 году выпускник получил направление в одно из сельскохозяйственных предприятий района. Должен был отработать — или вернуть деньги, а именно 4188 рублей.
«Я не получал направления на работу — искал ее самостоятельно. Не знал, что обязан заплатить деньги за обучение», — настаивал в суде Вячеслав Горленко.
Его интересы в суде представлял правозащитник Леонид Судаленко. Он отметил, что учреждение еще в 2014 году знало, что выпускник не приступил к работе. На данный момент уже истек срок для взыскания денег.
Во-вторых, при распределении сироты должно учитываться место его проживания. С 2003 года парень зарегистрирован в родительском доме, но через десять лет мать умерла и с того момента дом пришел в негодность. Там жили бродяги, два раза здание горело, нет окон, крыши и пола. Но лицей это не проверил.
Но учреждение настаивало, что парню выдавали направление на работу.
«Если бы он приступил к работе по распределению — вопросов о возмещении средств на обучение не было бы. Если бы даже он явился по распределению и отработал один день, а потом был уволен, —
В итоге суд отказал в иске на том основании, что истек срок давности.
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Но суд отказал в удовлетворении иска: прошли сроки для взыскания денег.
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