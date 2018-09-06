ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе National Geographic

07.09.2018 11:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе National Geographic
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе журнала National Geographic Traveler, сообщает БЕЛТА.

Посетители сайта журнала голосуют за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха - National Geographic Traveler Awards 2018 . Беларусь участвует в номинации "Агротуризм", где пока занимает первое место с 39% голосов. На звание лучшей страны для агротуризма претендуют также Бразилия, Италия, Китай и США, посетители сайта могут добавить свой вариант ответа.

Беларусь уже становилась победителем в номинации "Агротуризм" в 2016 году.

Онлайн-голосование проходит по 5 октября 2018 года включительно в 25 основных номинациях. Туристы выбирают лучшие направления, в том числе для пляжного, семейного, экскурсионного, горнолыжного, приключенческого и оздоровительного отдыха.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе журнала National Geographic Traveler, сообщает БЕЛТА. Посетители сайта...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Обещал место на кладбище за 2650 рублей". Мужчина обманул четырех человек накануне похорон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика