Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе National Geographic

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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе журнала National Geographic Traveler, сообщает БЕЛТА.

Посетители сайта журнала голосуют за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха - National Geographic Traveler Awards 2018 . Беларусь участвует в номинации "Агротуризм", где пока занимает первое место с 39% голосов. На звание лучшей страны для агротуризма претендуют также Бразилия, Италия, Китай и США, посетители сайта могут добавить свой вариант ответа.

Беларусь уже становилась победителем в номинации "Агротуризм" в 2016 году.

Онлайн-голосование проходит по 5 октября 2018 года включительно в 25 основных номинациях. Туристы выбирают лучшие направления, в том числе для пляжного, семейного, экскурсионного, горнолыжного, приключенческого и оздоровительного отдыха.-0-