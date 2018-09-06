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"Обещал место на кладбище за 2650 рублей". Мужчина обманул четырех человек накануне похорон
07.09.2018 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Прокурор Минского района возбудил уголовные дела по фактам подстрекательств к даче взяток.
31-летний житель Боровлян стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.
— Установлено, что рабочий КУП «Боровляны-сервис» в 2017 и 2018 годах подстрекал граждан к даче взяток должностным лицам Боровлянского сельисполкома за благоприятное решение вопросов о выделении земельных участков на кладбище для захоронения их родственников, — рассказывает TUT.BY Лариса Пархимович, старший помощник прокурора Минской области.
В сельском совете у подозреваемого работает родственница, и, ссылаясь на связи в местной власти, 31-летний мужчина обещал помочь прямо накануне похорон.
— Суммы взяток составляли от 1150 до 2650 рублей, — уточняет Лариса Пархимович.
В настоящий момент возбуждено четыре уголовных дела. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
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Прокурор Минского района возбудил уголовные дела по фактам подстрекательств к даче взяток.
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