"Обещал место на кладбище за 2650 рублей". Мужчина обманул четырех человек накануне похорон

Прокурор Минского района возбудил уголовные дела по фактам подстрекательств к даче взяток.



Александра Квиткевич, TUT.BY

31-летний житель Боровлян стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

— Установлено, что рабочий КУП «Боровляны-сервис» в 2017 и 2018 годах подстрекал граждан к даче взяток должностным лицам Боровлянского сельисполкома за благоприятное решение вопросов о выделении земельных участков на кладбище для захоронения их родственников, — рассказывает TUT.BY Лариса Пархимович, старший помощник прокурора Минской области.

В сельском совете у подозреваемого работает родственница, и, ссылаясь на связи в местной власти, 31-летний мужчина обещал помочь прямо накануне похорон.

— Суммы взяток составляли от 1150 до 2650 рублей, — уточняет Лариса Пархимович.

В настоящий момент возбуждено четыре уголовных дела. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.