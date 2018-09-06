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В Минске установили скульптуру по мотивам произведения Пушкина

07.09.2018 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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На пересечении проспекта Пушкина и улицы Одоевского появилась скульптурная композиция по мотивам произведения Александра Пушкина. Мы посмотрели, как она выглядит.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На барельефе изображены герои отрывка «У Лукоморья дуб зеленый». Высотой скульптура 1,6 метра, шириной — 1,4. Композиция наложена на распиленный камень.

Как мы писали ранее, авторами идеи установки памятного знака являются певец и бизнесмен Сергей Носко и скульптор Олег Демидович.

Они пришли с этим предложением к главе Фрунзенского района Артему Цурану, который его поддержал. Материал закупили на деньги спонсоров, а скульптуру изготовили на предприятии Сергея Носко.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Обидно, что на проспекте Пушкина нет ничего, связанного с Пушкиным. К тому же сейчас много детей, которые не знают, что такое избушка на курьих ножках. Хотелось бы, чтобы родители смогли подойти сюда и рассказать об этом детям. Чтобы объяснили: Александра Сергеевича можно и почитать, — рассказывал нам автор идеи.

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Теги: Минск
 
 
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