В Минске установили скульптуру по мотивам произведения Пушкина

На пересечении проспекта Пушкина и улицы Одоевского появилась скульптурная композиция по мотивам произведения Александра Пушкина. Мы посмотрели, как она выглядит.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На барельефе изображены герои отрывка «У Лукоморья дуб зеленый». Высотой скульптура 1,6 метра, шириной — 1,4. Композиция наложена на распиленный камень.

Как мы писали ранее , авторами идеи установки памятного знака являются певец и бизнесмен Сергей Носко и скульптор Олег Демидович.

Они пришли с этим предложением к главе Фрунзенского района Артему Цурану, который его поддержал. Материал закупили на деньги спонсоров, а скульптуру изготовили на предприятии Сергея Носко.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

— Обидно, что на проспекте Пушкина нет ничего, связанного с Пушкиным. К тому же сейчас много детей, которые не знают, что такое избушка на курьих ножках. Хотелось бы, чтобы родители смогли подойти сюда и рассказать об этом детям. Чтобы объяснили: Александра Сергеевича можно и почитать, — рассказывал нам автор идеи.