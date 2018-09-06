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Минчанин и житель Дзержинского района обвиняются в незаконном обороте гашиша

07.09.2018 11:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 сентября. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в марте текущего года, был задержан 26-летний житель Минска. "Неработающий мужчина приехал в лесной массив Минского района, чтобы забрать из тайника опасное наркотическое средство — гашиш массой не менее 983,74 грамма. Координаты и описание места на земле под стволом сломанного дерева он получил посредством законспирированной переписки в сети интернет", — сообщает СК.

В ходе исследования мобильных устройств было установлено лицо, которое с целью сбыта сделало тайник с крупной партией наркотика. Им оказался директор фирмы по продаже цветов, 34-летний житель Дзержинского района. Гашиш он привез на автомобиле из Московской области России, поместил его в тайник в Минском районе и отправил координаты закладки соучастнику.

"В ходе проведенных обысков в квартире задержанного жителя столицы обнаружены электронные весы, приготовленные для сбыта пакеты с опасными наркотическими средствами: марихуана массой 11,29 грамма, гашиш массой 12,70 грамма. Из установленных участков местности в Минском районе изъято 78 свертков с марихуаной общей массой 260,96 грамма, где подследственный ранее уже сделал закладки", — сообщает СК.

По месту жительства предпринимателя в Дзержинском районе в используемом им легковом автомобиле обнаружены полимерная банка с особо опасным наркотическим средством — кокаином массой 0,0094 грамма, сверток с марихуаной, электронные весы, приспособления для расфасовки с остатками гашиша.

По результатам расследования действия обоих обвиняемых квалифицированы как незаконный оборот опасных наркотических средств в крупном размере группой лиц (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса). Предпринимателю из Дзержинска также вменяется незаконное перемещение через государственную границу Беларуси опасного наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 328-1 УК). С момента задержания они находятся под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. ...
 
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