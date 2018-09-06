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Уйти красиво и без денег. Финансирование БНФ под угрозой из-за ухода Юрия Лукашевича из партии

07.09.2018 12:13 — Новости Общества | 21.by  
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 Сайт «Предатели.com» ранее писал (ссылка: http://predateli.com/2018/02/28/где-деньги-там-скандал/) про Юру Лукашевича, дальновидно смотрящего на партию БНФ молодого парня, который просчитывал, как и кого разуть, а также успешно продвигал своих приближенных к денежной кормушке партии. Но денежная кормушка иссякла и интерес к партии БНФ, и в целом к политике, у Юры исчез.
По нашей информации денег у Юрия Лукашевича нет. Совсем нет. Мало того, однопартийцам он задолжал кругленькую сумму, которую, по-видимому, не собирается отдавать, ввиду переезда за пределы Беларуси. Близкие Лукашевича в курсе его финансовых проблем и даже тролят Юру в фейсбуке по этому поводу:

Уйти красиво и без денег. Финансирование БНФ под угрозой из-за ухода Юрия Лукашевича из партии


Юра успешно поиграл в политику. Иногда у него это получалось удачно, иногда со скандалом (как же политику без скандала). Но главной его ошибкой было – связаться с БНФ. Из-за этой партии у Юры не совсем правильные представления о политической партии. Он считает, что раз денег в партии нет, то политики как бы тоже нет … и Юрий Лукашевич решил покинуть партию БНФ.

«Настал тот момент, когда пришел час прощаться с тем, что делал последние 3 года и своими птенчиками. Сегодня свой последний сход в качестве «духовного наставника» провел в Минске», - написал в своем фейсбуке 25 августа Юрий Лукашевич.


Уйти красиво и без денег. Финансирование БНФ под угрозой из-за ухода Юрия Лукашевича из партии

«Гадкоў для "духоўнага настаўніка" табе малавата», - справедливо заметил Павел Юкневич, первым оставив комментарий под этой записью.

Но почему так произошло? Почему молодой и вполне беспринципный член партии решил сбежать из нее? Пожалуй из-за того, что партия БНФ является вполне успешным грантососом и может существовать только за счет донора, поэтому политика в этой структуре строиться только на финансовой составляющей. Проще говоря, любое заявление БНФ и любые действия этой партии имеют четкий бизнес-план, без которого в этой партии не делается ничего. Главный вопрос в каждом бизнес-плане партии: «Что (или кого) мы из этого поимеем?».

Скорее всего, Лукашевич думает, что «если денег на бизнес-план нет, то какая может быть  политика?». И денег, судя по всему, не предвидится, т.к. Юра знает, что сейчас всем оппозиционным структурам из-за их неэффективности уменьшили поёк или вовсе лишили денег. Ну, а первыми (в Польшу) с тонущего корабля бегут известно кто …

После ухода Лукашевича партия БНФ может потерять часть финансирования. И Костусев с Романчуком не на шутку испугались … Дело в том, что Юрий Лукашевич параллельно является руководителем молодежного крыла партии, которое по бумагам насчитывает якобы 700 человек. Поэтому руководство партии умоляет его уходить из БНФ тихо и без информации в СМИ. Официально Юра заявляет, что уходит для учебы в Польше, а не из-за финансовых проблем (своих и партии).

Известно, что на данный момент Юрий Лукашевич поехал с прощальным турне по городам Беларуси.

Уйти красиво и без денег. Финансирование БНФ под угрозой из-за ухода Юрия Лукашевича из партии

От себя желаем Юре успехов в учебе и не забывать вовремя платить за обучение … 

 
 
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Сайт «Предатели.com» ранее писал (ссылка: http://predateli.com/2018/02/28/где-деньги-там-скандал/) про Юру Лукашевича, дальновидно смотрящего на партию БНФ молодого парня, который просчитывал, как и кого разуть, а также успешно продвигал своих приближенных к денежной кормушке партии. Но денежная кормушка иссякла и интерес к партии БНФ, и в целом к политике, у Юры исчез.
 
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