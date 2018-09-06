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До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 8 сентября

07.09.2018 12:00 — Новости Общества | БелТА  
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До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 8 сентября
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 8 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 8 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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