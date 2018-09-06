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Отключение электроэнергии с 10 по 14 сентября в населенных пунктах Столинского района

07.09.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Отключение электроэнергии с 10 по 14 сентября в населенных пунктах Столинского района
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с

10 по 14 сентября 2018  в населенных пунктах Столинского района.

 

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
10-14.09.2018

 

 900 – 1700 д.Лучица  все улицы Текущий ремонт КТП-133, чистка трассы ВЛ, замена опор
11.09.2018

 

 1000 – 1600 д.Ольшаны Юбилейная, Школьная,

пер.Тихий, Голубева,

Чапаева, Горная, пер.Вишневый, Юбилейная, Старосельская

 Кап. ремонт

ТП-512
12.09.2018 900 – 1700  д.Струга Гагарина, Островского,

Я.Коласа, Энгельса

 демонтаж деревянных опор
13.09.2018

 

 900 – 1700 д.Маньковичи Трудовая, Совхозная,

Гагарина, Школьная

 Чистка трассы ВЛ

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

       Дежурная 144 или 22-1-02

       Абонентский отдел 22-3-43

       Энергоинспекция 2-20-61

       Начальник РЭС 22-3-47

       Гл.инженер РЭС 6-14-33

       Зам.начальника РЭС 6-19-75

       Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.     

 

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 10 по 14 сентября 2018  в
 
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