Отключение электроэнергии с 10 по 14 сентября в населенных пунктах Столинского района

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с
10 по 14 сентября 2018 в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|10-14.09.2018
|900 – 1700
|д.Лучица
|все улицы
|Текущий ремонт КТП-133, чистка трассы ВЛ, замена опор
|11.09.2018
|1000 – 1600
|д.Ольшаны
|Юбилейная, Школьная,
пер.Тихий, Голубева,
Чапаева, Горная, пер.Вишневый, Юбилейная, Старосельская
|Кап. ремонт
ТП-512
|12.09.2018
|900 – 1700
|д.Струга
|Гагарина, Островского,
Я.Коласа, Энгельса
|демонтаж деревянных опор
|13.09.2018
|900 – 1700
|д.Маньковичи
|Трудовая, Совхозная,
Гагарина, Школьная
|Чистка трассы ВЛ
В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:
Дежурная 144 или 22-1-02
Абонентский отдел 22-3-43
Энергоинспекция 2-20-61
Начальник РЭС 22-3-47
Гл.инженер РЭС 6-14-33
Зам.начальника РЭС 6-19-75
Одно окно 22-1-25
В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.