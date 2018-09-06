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"Вселенная интернета" будет обучать школьников безопасному поведению в сети

07.09.2018 12:29 — Новости Общества | БелТА  
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"Вселенная интернета" будет обучать школьников безопасному поведению в сети
Во время открытия выставки

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка для школьников "Вселенная интернета" открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Это совместный проект Министерства образования, компании МТС и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка приурочена к началу учебного года и нацелена на обучение школьников безопасному поведению в интернете. "Это один из лучших в стране примеров сотрудничества государственных организаций, частного бизнеса при поддержке общественности и международных организаций. Наша совместная работа дает положительные результаты: дети учатся получать максимум пользы и удовольствия от работы с информацией", - сказал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис.

"Вселенная интернета" - это шесть интерактивных зон. Они посвящены истории интернета, правилам поведения в сети, безопасному контенту и защите личной информации. В игровой форме дети учатся пользоваться антивирусными программами, генерировать надежные пароли, узнают, как правильно общаться в интернете, в том числе с незнакомыми людьми, какую информацию о себе можно, а какую нельзя размещать в социальных сетях.

Выставка "Вселенная интернета" - продолжение проекта "Дети в интернете", который реализуется уже более 5 лет. "МТС - компания, дружественная детям. Для нас тема безопасного интернета для детей - стратегически важная. Это еще одно подтверждение приверженности нашим ценностям и стремлениям - мы хотим, чтобы современный мир инноваций и технологий был доступным, но, самое главное, безопасным для школьников и молодежи. Благодаря сотрудничеству с Министерством образования и ЮНИСЕФ мы стремимся помогать детям использовать современные технологии грамотно и с пользой, укреплять их знания в области кибербезопасности, работать с темой кибербуллинга, учить сетевому этикету. Объединив усилия, мы сможем быть эффективнее и сделать современный мир безопасным для детей", - отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.

Оценить ситуацию по кибербулингу среди школьников поможет опрос, в котором примут участие пришедшие на выставку дети. В будущем полученные знания станут основой для мероприятий, направленных на повышение безопасности молодежи в киберпространстве.

"Как показало последнее исследование ЮНИСЕФ, в Беларуси чаще всего с буллингом в интернете сталкиваются подростки 13-17 лет. Интерактивная выставка, которую мы запускаем сегодня, поможет им разобраться в том, как правильно вести себя в той или иной сложной ситуации в сети и будет способствовать снижению уровня кибербуллинга. Я бы хотел поблагодарить наших партнеров из МТС и Министерства образования за продуктивную совместную работу", - подчеркнул представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

Посетить выставку "Вселенная интернета" в Национальной библиотеке бесплатно смогут все желающие: дети, родители и педагоги. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта, регистрация откроется 10 сентября.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная выставка для школьников "Вселенная интернета" открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Это совместный проект...
 
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