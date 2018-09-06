В Гомельской области около 1,5 тыс. людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь региона. Об этом шла речь на презентации проекта международной техпомощи «Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм».





Гомельское областное общественное объединение «Инвалиды-спинальники» совместно с Житомирским областным фондом социальной защиты инвалидов (Украина) приступили к реализации масштабного проекта по вовлечению людей с ограниченными возможностями в активную деятельность.

«Чаще всего паралимпийскими видами спорта занимаются люди со спортивным прошлым. Мы хотим изменить эту статистику и предоставить такую возможность не только бывшим спортсменам-инвалидам, но и простым людям с инвалидностью, организовывать для них достойный досуг. Планируем продвигать в регионе танцы и баскетбол на колясках, армрестлинг, легкую атлетику, плавание, бочче и настольный теннис. За счет бюджета проекта будем привлекать тренеров по этим видам спорта», – рассказал заместитель руководителя проекта – председатель областного объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадий Золотарев.