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Людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь
07.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
В Гомельской области около 1,5 тыс. людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь региона. Об этом шла речь на презентации проекта международной техпомощи «Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм».
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В Гомельской области около 1,5 тыс. людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь региона. Об этом шла речь на...
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