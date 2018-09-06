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Людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь

07.09.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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В Гомельской области около 1,5 тыс. людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь региона. Об этом шла речь на презентации проекта международной техпомощи «Укрепление международных контактов между организациями инвалидов Украины и Беларуси для совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм».

Людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь

Гомельское областное общественное объединение «Инвалиды-спинальники» совместно с Житомирским областным фондом социальной защиты инвалидов (Украина) приступили к реализации масштабного проекта по вовлечению людей с ограниченными возможностями в активную деятельность.
«Чаще всего паралимпийскими видами спорта занимаются люди со спортивным прошлым. Мы хотим изменить эту статистику и предоставить такую возможность не только бывшим спортсменам-инвалидам, но и простым людям с инвалидностью, организовывать для них достойный досуг. Планируем продвигать в регионе танцы и баскетбол на колясках, армрестлинг, легкую атлетику, плавание, бочче и настольный теннис. За счет бюджета проекта будем привлекать тренеров по этим видам спорта», – рассказал заместитель руководителя проекта – председатель областного объединения «Инвалиды-спинальники» Геннадий Золотарев.

 

 

 
 
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В Гомельской области около 1,5 тыс. людей с ограниченными возможностями планируется вовлечь в спортивную и туристическую жизнь региона. Об этом шла речь на...
 
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