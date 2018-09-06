На выходных в Гомеле будет по-летнему тепло и сухо

8 и 9 сентября в Гомеле ожидается комфортная для осени погода. Тепло и без осадков, хотя и облачно. Об этом сообщается на сайте Белгидромета pogoda.by.

Ночью 8 сентября без осадков, минимальная температура воздуха составит +15+17 градусов. Утром переменная облачность, а днем — уже сплошная. Максимальная температура составит +24+26 градусов.

Почти аналогичная предыдущей будет температура в ночь на воскресенье. Днем ожидается переменная облачность. Градусник термометра поднимется до отметки в +25+27 градусов.

Дожди придут в регион уже с началом новой недели, в понедельник.