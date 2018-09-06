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На выходных в Гомеле будет по-летнему тепло и сухо
07.09.2018 12:47 — Новости Общества | Tut.by
8 и 9 сентября в Гомеле ожидается комфортная для осени погода. Тепло и без осадков, хотя и облачно. Об этом
Ночью 8 сентября без осадков, минимальная температура воздуха составит +15+17 градусов. Утром переменная облачность, а днем — уже сплошная. Максимальная температура составит +24+26 градусов.
Почти аналогичная предыдущей будет температура в ночь на воскресенье. Днем ожидается переменная облачность. Градусник термометра поднимется до отметки в +25+27 градусов.
Дожди придут в регион уже с началом новой недели, в понедельник.
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В субботу ожидается сплошная облачность, но к воскресенью будет более солнечно.
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