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Лето продолжается! В выходные в Могилеве будет солнечно и жарко
07.09.2018 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Вы ведь тоже ждете выходных так же, как и мы? Потому что в Могилеве — все еще лето! В ближайшие дни будет жарко и солнечно. И вся следующая неделя тоже будет теплой. Правда, по предварительным данным, во вторник и среду прогнозируют дожди, а к выходным — снижение температуры. Так что наслаждаемся теплом и солнцем, друзья!
Сегодня, 7 сентября, воздух в Могилеве прогреется до +24°С, будет малооблачно.
В субботу будет максимум +25°С и также, в основном, солнечно.
В воскресенье, 9 сентября, прогнозируют до +24°С и облачную с прояснениями погоду.
А вот в понедельник будет уже +23°С и ветрено, причем порывы будут достигать 12 м/с. При этом ожидается переменная облачность.
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Тепло будет и всю следующую неделю, но к выходным столбик термометра будет постепенно падать.
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