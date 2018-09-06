Лето продолжается! В выходные в Могилеве будет солнечно и жарко

Вы ведь тоже ждете выходных так же, как и мы? Потому что в Могилеве — все еще лето! В ближайшие дни будет жарко и солнечно. И вся следующая неделя тоже будет теплой. Правда, по предварительным данным, во вторник и среду прогнозируют дожди, а к выходным — снижение температуры. Так что наслаждаемся теплом и солнцем, друзья!



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 7 сентября, воздух в Могилеве прогреется до +24°С, будет малооблачно.

В субботу будет максимум +25°С и также, в основном, солнечно.

В воскресенье, 9 сентября, прогнозируют до +24°С и облачную с прояснениями погоду.

А вот в понедельник будет уже +23°С и ветрено, причем порывы будут достигать 12 м/с. При этом ожидается переменная облачность.

Следи за точным прогнозом погоды в своем городе на POGODA.TUT.BY .