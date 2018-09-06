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Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони

07.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 4 сентября 2018 г.
Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони

Администратор - ООО «БелЛеонТорг» (г. Сморгонь), тел. 3-07-75.

Аккомпаниатор - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 3-76-42.

Аппаратчик термической обработки мясопродуктов - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Арматурщик - СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784 63 67.

Балетмейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Бармен - 

  • ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75; 
  • КСУП «АгроСолы», тел.: 9-11-80, 9-85-46; 
  • ЧП «АРТПЛЮС», тел.: 8-029-145-75-04, 5-48-81.

Бетонщик - СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784-63-67.

Бухгалтер - 

  • СООО «МНК Констракшн», тел.: 8-029-784-63-67; 
  • ЧП «МаркетингИнвест – ФУТБОЛ ХОККЕЙ», тел.: 4-38-38, 8-029-782-38-59.

Ветеринарный врач - 

  • ГУ «Сморгонская межрайонная ветеринарная лаборатория», тел. 2-28-78; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; 
  • КПУП «Крево», тел. 9-34-18.

Ветеринарный врач (ведущий) – Центр информационных систем в животноводстве (г. Минск), тел.: 335-07-58, 233-75-29.

Ветеринарный фельдшер - 

  • ГП «Совбел 2016», тел.: 9-02-72, 9-02-73; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04; 
  • ОАО «Шутовичи-Агро», тел.  4-59-90; 
  • ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76-1-74.

Водитель автомобиля - 

  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс»», тел. 3-16-12; 
  • Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-21, 4-68-19; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • КСУП «Синьки», тел. 7-26-80; 
  • ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91; 
  • Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57; 
  • филиал «Жодишки УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • Сморгонское РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07; 
  • Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04; 
  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56; 
  • Сморгонский районный цент культуры, тел. 3-76-42; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-22-76.

Водитель-испытатель (с правами тракториста) – ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Воспитатель дошкольного образования - Сморгонский ДЦРР, тел. 3-96-81.

Врач-специалист - 

  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9-09-34; 
  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3-20-22.

Геодезист – Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. (801593) 4-35-66.

Главный ветеринарный врач - 

  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Главный зоотехник - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Главный инженер - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30; 

  • ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61; 
  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Главный инженер-энергетик - 

  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Главный хранитель фондов - УК «Сморгонский историко-краеведческий музей», тел.: 4-69-73, 8-029-334-80-75, 3-88-52.

Грузчик - 

  • РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Грузчик (с удостоверением стропальщика) - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Директор (заместитель) - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Дворник – 

  • ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73; 
  • ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10.

Егерь – ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.

Животновод - 

  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПУП «Крево», тел. 9-34-18; ОАО «Шутовичи-Агро», тел. 4-59-90.

Заведующий ателье - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.

Заведующий аптечных организаций (аптека, аптечный склад, база) - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26, 3-24-08.

Заведующий мастерской - КСУП «АгроСолы», тел.: 9-11-80, 9-85-46.

Заведующий магазином - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Заведующий отделом - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.

Заведующий складом - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Заведующий хозяйством - Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.

Закройщик (закройщик-модельер) - 

  • ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43; 
  • ГП «Гостиница «Сморгонь», тел. 4-22-27.

Заместитель директора - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Засольщик мяса и мясопродуктов - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.

Изготовитель пищевых полуфабрикатов - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.

Инженер - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Инженер-конструктор - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Инженер-механик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Инженер по вентиляции - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Инженер по материально-техническому снабжению – КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Инженер по нормированию труда - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Инженер по охране труда - 

  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • КСУП «АгроСолы», тел.: 9-11-80, 9-85-46; ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Инженер-программист – 

  • ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», тел. 4-68-08; 
  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Инженер-технолог - 

  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Инженер-электроник - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61; ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Инженер-энергетик - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Инспектор по сырью - «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08.

Каменщик - 

  • ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42; 
  • СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28; 
  • ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69; 
  • ЧУП «МАГ», тел. 3-24-44.

Кладовщик - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Кладовщик (буфетчик) – ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.

Комплектовщик товара - ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75.

Кондитер - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.

Контролер-кассир (контролер) - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.

Контролер на контрольно-пропускном пункте - 

  • войсковая часть 2044, тел. 3-67-40; 
  • Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.

Концертмейстер - ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.

Кровельщик по металлическим кровлям - 

  • ООО «Стройсервис», тел. 4-38-82; 
  • ООО «Стройиндустрия», тел. тел. 3-45-42.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов - 

  • ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69; 
  • ООО «Стройсервис», тел. 4-38-82; 
  • ЧУП «МАГ», тел. 3-24-44.

Лаборант химико-бактериологического анализа - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Маляр - «Стройсервис» тел. 4-38-82.

Мастер (электрик) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Мастер леса - ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел 3-71-23.

Мастер по организации, эксплуатауии и ремонту жилищного фонда – ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69.

Мастер по ремонту транспорта - филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гродно-облавтотранс»», тел. 3-16-12.

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ - УП «Сморгонский комбинат хлебпродуктов», тел. 3-98-04.

Мастер участка - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Машинист бульдозера - 

  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09; 
  • УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07.

Машинист конвейера - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Машинист крана (крановщик) - 

  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Машинист крана автомобильного - 

  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09; 
  • участок механизации специальных работ ОАО «СМТ №41», тел. 6-33-07.

Машинист тепловоза - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины - ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.

Машинист экскаватора - ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.

Медицинская сестра - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Менеджер по информационным технологиям - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.

Методист - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Методист ведущий - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования - СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77.

Монтажник строительных конструкций (окон ПВХ) – ООО «Кодэст бай», тел.: 3-69-69, 8-029-126-36-24.

Музыкальный руководитель - 

  • ГУО «Жодишковский ясли-сад – средняя школа», тел. 9-11-10; 
  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37;
  • Наждачник - ОАО «СЗОС», тел.: 707-00-14, 2-26-07.

Наладчик оборудования - «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.

Начальник МТК - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Начальник бюро - 

  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Начальник комплекса - ГП «Совбел 2016», 9-02-73.

Начальник механизированного отряда - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Начальник ремонтной мастерской - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Начальник испытательного центра - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Облицовщик деталей мебели – ООО «Тиолли», тел.: 4-30-00, 8-029-690-73-23.

Облицовщик-плиточник - 

  • ООО «Стройсервис», тел. 4-38-82; 
  • филиал «Управление строительством «Белорусской АЭС, тел.: (8-015-91) 7-21-01, 8-033-384-89-32.

Обрубщик - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Оператор заправочных станций – РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», тел. 4-58-00.

Оператор машинного доения - 

  • ОАО «Шутовичи-Агро», тел. 4-59-90; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке - ИООО «Кроноспан», тел.2-43-61.

Оператор по искусственному осеменению животных и птиц - 

  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.

Оператор процесса переработки зерна – УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Оператор связи - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.

Оператор станков с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Официант - 

  • ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75; 
  • ЧП «АРТПЛЮС», тел. 8-029-145-75-04, 5-48-81; 
  • ЧП «Окмалави», тел. 3-06-85, 8-029-343-55-18; 
  • УЧП «ФХ «Спадар», тел.: 8-044-540-65-55, 3-15-14, 8-029-282-12-48.

Педагог-организатор - 

  • ГУО «Сморгонский ясли-сад – начальная школа», тел. 2-98-59; 
  • ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 2-87-65; 
  • ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73; 
  • ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», тел. 4-68-08.

Педагог-психолог - 

  • ГУО «Средняя школа №3 г. Сморгони», тел. 2-87-92; 
  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • ГУО «Санаторный ясли-сад №9 г. Сморгони», тел. 3-44-17; 
  • ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», тел. 4-68-08; 
  • ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони».

Педагог социальный - 

  • ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10; 
  • Сморгонский СПЦ, тел. 2-18-03; 
  • ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.

Плотник - 

  • ОАО «Шутовичи-Агро», тел. 4-59-90; 
  • УЧПП «Маг», тел. 3-24-44; 
  • ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69; 
  • СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.

Повар - 

  • ЧУП «Шах», тел. 8-029-352-93-86; 
  • ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4-68-10; 
  • ЧП «Ава-Клайн», тел. 4-50-39; 
  • Сморгонский ДЦРР, тел. 5-38-66; 
  • ГУО «Осиновщизненский ясли-сад – начальная школа», тел. 7-64-34; 
  • ГУО «Ясли-сад №8 г. Сморгони», тел. 2-16-78; 
  • ЧП «Окмалави», тел.: 3-06-85, 8-029-343-55-18; 
  • ЧП «АРТПЛЮС», тел.: 8-029-145-75-04, 5-48-81; 
  • ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75; 
  • Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34; 
  • ГУО «Сморгонский государственный политехнический лицей», тел. 2-13-09.

Подсобный рабочий – 

  • СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784-63-67; 
  • ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26; 
  • Куцаев Виталий Валентинович, тел. 8-029-668-90-34; 
  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • ООО «Белагротерминал», тел. 3-02-25.

Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Портной - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.

Почтальон - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.

Препаратор - ООО «Белагротерминал», тел. 3-02-25

Провизор - 

  • Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26; 
  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Провизор-аналитик - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.

Провизор-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.

Продавец - 

  • «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08; 
  • Капыш Е. С., тел.: 4-69-01, 8-029-869-11-45; 
  • ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75; 
  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56; 
  • Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34; 
  • ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Производитель работ (прораб) - 

  • «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30; 
  • ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений - 

  • Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34; 
  • отдел культуры Сморгонского райисполкома, тел. 3-76-42; 
  • ГУО «Ясли сад №13 г. Сморгони», тел. 5-19-51.

Разборщик субпродуктов - Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34.

Рамщик - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.

Руководитель группы - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Сверловщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Слесарь механосборочных работ – ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - 

  • филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 6-29-88, 9-64-97; 
  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Слесарь по ремонту автомобилей - 

  • Сморгонский отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-21, 4-68-19; 
  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 3-16-12; 
  • ООО «СморгоньФорест», тел. 4-69-41.

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебпродукт», тел.: 6-29-88, 9-64-97.

Слесарь по топливной аппаратуре - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Слесарь по обслуживанию и ремонту газо-использующего оборудования - «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.

Слесарь-ремонтник - 

  • ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91; 
  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76; 
  • ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43; 
  • «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гродно-хлебпром», тел. 4-19-94; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.

Слесарь-сантехник - 

  • филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76; 
  • ГП «ЖРЭС Сморгонского района» тел. 3-84-69; 
  • КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9-09-34; 
  • КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28; 
  • СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784-63-67; 
  • филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони», тел. 3-16-12.

Слесарь-электрик по ремонту оборудования - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.

Сортировщик почтовых отправлений и печатных СМИ - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.

Составитель поездов - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Спасатель-пожарный - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.

Специалист службы производственного архива и работы с заказчиками - Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 4-35-66.

Специалист-кинолог - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Специалист (главный) - ОАО «Шутовичи-Агро», тел. 4-59-90.

Специалист по закупкам - 

  • УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04; 
  • Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Специалист по кадрам – филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.

Станочник деревообрабатывющих станков - 

  • ООО «Сморгонь-Форест», тел. 4-69-41; 
  • ЧП «БелБрусПоставка», тел. 3-93-29; 
  • ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.

Столяр - 

  • Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2-20-37; 
  • УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.

Сторож - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Стропальщик - филиал «Управление строительством Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой», тел.: 8-01591-7-21-01, 8-033-348-89-32.

Термист - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Техник - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.

Техник-технолог – 

  • ТП ЧУП «Танак», тел. 3-97-50; 
  • СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4-49-37, 3-39-28.

Техник-энергетик - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.

Токарь – 

  • ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3-13-09; 
  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.

Токарь-расточник - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Тракторист - ОАО «Шутовичи-Агро», тел. 4-59-90.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 

  • КСУП «Синьки», тел. 7-26-80; 
  • ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74; 
  • филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47; 
  • ПУП «Крево», тел. 9-34-18; 
  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса – Сморгонский филиал ЗАО «Пинскдрев», тел. 4-66-94.

Уборщик помещений – 

  • Сморгонская районная библиотека, тел. 3-83-27; 
  • ГУО «Осиновщизненский ясли-сад – начальная школа», тел. 7-64-34.

Уборщик территорий – Сморгонское РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.

Фармацевт - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Фармацевт-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26.

Фельдшер - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.

Фельдшер-лаборант - 

  • УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36; 
  • Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63; 
  • Сморгонский зональный ЦГЭ, тел. 3-79-87.

Фрезеровщик - 

  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • ООО «Мастер Такт», тел. 3-23-26.

Хормейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.

Художественный руководитель – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома, тел. 3-76-42.

Художник - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.

Член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана) – Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел 8-044-744-48-58.

Швея - 

  • ООО «Кружева», тел.: 4-69-32, 4-69-33; 
  • участок ООО «Люцилия», тел.: 8-017-223-14-48, 8-029-622-75-18.

Шеф-повар – ЧП «Окмалави», тел. 3-06-85, 8-029-343-55-18.

Шлифовщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.

Штамповщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; ОАО «САЗ», тел. 3-92-74, 4-13-40.

Штукатур – ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.

Экономист (ведущий) - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 9-64-97.

Экономист – Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.

Экономист по труду - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

Электрогазосварщик - 

  • ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69; 
  • СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77; 
  • СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-49-37, 3-39-28; 
  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • ООО «Стройндустрия», тел. 3-45-42.

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Электромонтажник-схемщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 

  • ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73; 
  • ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69; 
  • ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40; 
  • ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; 
  • филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 9-64-97, 6-29-28; 
  • ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43; 
  • УЧПП «МАГ», тел. 3-24-44.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.

Электросварщик ручной сварки - Ф-л №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.

Электрослесарь строительный - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-49-37, 3-39-28.

Юрист - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 4 сентября 2018 г.
 
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