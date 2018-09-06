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Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони
07.09.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 4 сентября 2018 г.
Администратор - ООО «БелЛеонТорг» (г. Сморгонь), тел. 3-07-75.
Аккомпаниатор - Сморгонский районный центр культуры, тел.: 3-76-42.
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.
Арматурщик - СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784 63 67.
Балетмейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Бармен -
Бетонщик - СООО «МНК Констракшн», тел. 8-029-784-63-67.
Бухгалтер -
Ветеринарный врач -
Ветеринарный врач (ведущий) – Центр информационных систем в животноводстве (г. Минск), тел.: 335-07-58, 233-75-29.
Ветеринарный фельдшер -
Водитель автомобиля -
Водитель-испытатель (с правами тракториста) – ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Воспитатель дошкольного образования - Сморгонский ДЦРР, тел. 3-96-81.
Врач-специалист -
Геодезист – Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. (801593) 4-35-66.
Главный ветеринарный врач -
Главный зоотехник - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Главный инженер - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30;
Главный инженер-энергетик -
Главный хранитель фондов - УК «Сморгонский историко-краеведческий музей», тел.: 4-69-73, 8-029-334-80-75, 3-88-52.
Грузчик -
Грузчик (с удостоверением стропальщика) - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Директор (заместитель) - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.
Дворник –
Егерь – ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.
Животновод -
Заведующий ателье - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.
Заведующий аптечных организаций (аптека, аптечный склад, база) - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26, 3-24-08.
Заведующий мастерской - КСУП «АгроСолы», тел.: 9-11-80, 9-85-46.
Заведующий магазином - УП «Нива-ЗОС», тел. 3-18-56.
Заведующий отделом - филиал ЗАО «Доброном», тел. 8-044-779-95-87.
Заведующий складом - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Заведующий хозяйством - Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3-05-57.
Закройщик (закройщик-модельер) -
Заместитель директора - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.
Засольщик мяса и мясопродуктов - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.
Изготовитель пищевых полуфабрикатов - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.
Инженер - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.
Инженер-конструктор - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Инженер-механик - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Инженер по вентиляции - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Инженер по материально-техническому снабжению – КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Инженер по нормированию труда - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Инженер по охране труда -
Инженер-программист –
Инженер-технолог -
Инженер-электроник - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61; ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Инженер-энергетик - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Инспектор по сырью - «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», тел. 3-78-08.
Каменщик -
Кладовщик - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Кладовщик (буфетчик) – ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.
Комплектовщик товара - ООО «БелЛеонТорг», тел. 3-07-75.
Кондитер - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.
Контролер-кассир (контролер) - Сморгонский филиал Гродненского областного потребительского общества, тел. 3-85-34.
Контролер на контрольно-пропускном пункте -
Концертмейстер - ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2-87-73.
Кровельщик по металлическим кровлям -
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов -
Лаборант химико-бактериологического анализа - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.
Маляр - «Стройсервис» тел. 4-38-82.
Мастер (электрик) - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Мастер леса - ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел 3-71-23.
Мастер по организации, эксплуатауии и ремонту жилищного фонда – ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3-84-69.
Мастер по ремонту транспорта - филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гродно-облавтотранс»», тел. 3-16-12.
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ - УП «Сморгонский комбинат хлебпродуктов», тел. 3-98-04.
Мастер участка - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Машинист бульдозера -
Машинист конвейера - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Машинист крана (крановщик) -
Машинист крана автомобильного -
Машинист тепловоза - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины - ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3-71-23.
Машинист экскаватора - ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.
Медицинская сестра - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Менеджер по информационным технологиям - ИООО «Кроноспан», тел. 2-43-61.
Методист - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Методист ведущий - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования - СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-24-77.
Монтажник строительных конструкций (окон ПВХ) – ООО «Кодэст бай», тел.: 3-69-69, 8-029-126-36-24.
Музыкальный руководитель -
Наладчик оборудования - «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.
Начальник МТК - ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7-61-74.
Начальник бюро -
Начальник комплекса - ГП «Совбел 2016», 9-02-73.
Начальник механизированного отряда - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Начальник ремонтной мастерской - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Начальник испытательного центра - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Облицовщик деталей мебели – ООО «Тиолли», тел.: 4-30-00, 8-029-690-73-23.
Облицовщик-плиточник -
Обрубщик - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Оператор заправочных станций – РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», тел. 4-58-00.
Оператор машинного доения -
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке - ИООО «Кроноспан», тел.2-43-61.
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц -
Оператор процесса переработки зерна – УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Оператор связи - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.
Оператор станков с программным управлением - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Официант -
Педагог-организатор -
Педагог-психолог -
Педагог социальный -
Плотник -
Повар -
Подсобный рабочий –
Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Портной - ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2-16-43.
Почтальон - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.
Препаратор - ООО «Белагротерминал», тел. 3-02-25
Провизор -
Провизор-аналитик - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.
Провизор-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2-24-05, 3-15-26.
Продавец -
Производитель работ (прораб) -
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений -
Разборщик субпродуктов - Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3-85-34.
Рамщик - ГП «Сморгонская МПМК-165», тел. 3-13-30.
Руководитель группы - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Сверловщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Слесарь механосборочных работ – ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике -
Слесарь по ремонту автомобилей -
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебпродукт», тел.: 6-29-88, 9-64-97.
Слесарь по топливной аппаратуре - ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4-56-91.
Слесарь по обслуживанию и ремонту газо-использующего оборудования - «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4-19-94.
Слесарь-ремонтник -
Слесарь-сантехник -
Слесарь-электрик по ремонту оборудования - КУП «СЛМЗ», тел. 3-21-28.
Сортировщик почтовых отправлений и печатных СМИ - Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3-90-24.
Составитель поездов - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Спасатель-пожарный - Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4-68-19, 4-68-21.
Специалист службы производственного архива и работы с заказчиками - Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 4-35-66.
Специалист-кинолог - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Специалист (главный) - ОАО «Шутовичи-Агро», тел. 4-59-90.
Специалист по закупкам -
Специалист по кадрам – филиал «Жодишки» ПЧУП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9-09-47.
Станочник деревообрабатывющих станков -
Столяр -
Сторож - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Стропальщик - филиал «Управление строительством Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой», тел.: 8-01591-7-21-01, 8-033-348-89-32.
Термист - ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Техник - войсковая часть 2044, тел. 3-67-40.
Техник-технолог –
Техник-энергетик - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.
Токарь –
Токарь-расточник - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Тракторист - ОАО «Шутовичи-Агро», тел. 4-59-90.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -
Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса – Сморгонский филиал ЗАО «Пинскдрев», тел. 4-66-94.
Уборщик помещений –
Уборщик территорий – Сморгонское РУП «ЖКХ», тел. 2-91-07.
Фармацевт - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Фармацевт-рецептар - Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3-24-05, 3-15-26.
Фельдшер - УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2-21-36.
Фельдшер-лаборант -
Фрезеровщик -
Хормейстер - Сморгонский районный центр культуры, тел. 3-76-42.
Художественный руководитель – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сморгонского райисполкома, тел. 3-76-42.
Художник - ГИКУ «Музей-усадьба М. К. Огинского», тел.: 4-57-84, 4-54-84.
Член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана) – Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел 8-044-744-48-58.
Швея -
Шеф-повар – ЧП «Окмалави», тел. 3-06-85, 8-029-343-55-18.
Шлифовщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; ОАО «САЗ», тел.: 3-92-74, 4-13-40.
Штамповщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07; ОАО «САЗ», тел. 3-92-74, 4-13-40.
Штукатур – ООО «Стройиндустрия», тел. 3-45-42.
Экономист (ведущий) - филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 9-64-97.
Экономист – Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9-10-63.
Экономист по труду - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
Электрогазосварщик -
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования - филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Электромонтажник-схемщик - ОАО «СЗОС», тел. 2-26-07.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования -
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования - УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3-98-04.
Электросварщик ручной сварки - Ф-л №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5-52-76.
Электрослесарь строительный - СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4-49-37, 3-39-28.
Юрист - ГП «Совбел 2016», тел. 9-02-73.
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален с 4 сентября 2018 г.
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