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В Борисове незнакомец проникал в детсады ради наживы. Воспитателей просят быть внимательнее
07.09.2018 13:29 — Новости Общества | Tut.by
5 сентября в два детских сада в городе Борисов забрался незнакомец. В одном случае его спугнули, а в другом он похитил сумку воспитателя. Мужчину ищут по записям с камер наблюдения,
В среду, примерно в 11 часов утра, в милицию поступил звонок из сада на улице Энгельса. Незнакомец попал в спальную комнату одной из групп и пытался вынести оттуда женскую сумочку воспитателя. Его застали, и мужчина сбежал.
В ходе розыска милиционеры проверяли другие учреждения рядом. Оказалось, почти в то же время украли сумку из спальной комнаты детсада на улице Даумана.
По версии правоохранителей, это один и тот же человек. Он проникал через открытые для проветривания окна на первых этажах, пока воспитатели были с детьми на прогулке.
«Необходимо обратить внимание работников детских учреждений на усиление бдительности. При появлении неизвестного или подозрительного лица лучше незамедлительно сообщить об этом в милицию», — рассказали в управлении.
Подозреваемого ищут. Приметы: на вид 35−40 лет, среднего телосложения, волосы седые с лобными залысинами. Был одет: спортивные брюки черного цвета, камуфлированная куртка, при себе имел рюкзак темно-зеленого цвета.
Всех, кто узнал мужчину, просят сообщить об этом в Борисовское РУВД по телефонам: 8 033 629−79−70, 8 029 274−82−24, 8 017 772−31−18 или общий 102. Анонимность гарантируется, а также вознаграждение — за значимую информацию.
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Мужчина забрался через открытые на проветривание окна. В одном саду его спугнули, из другого он вынес сумочку воспитателя.
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