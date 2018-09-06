Белорусы не верят в снижение инфляции

Граждане Беларуси по-прежнему опасаются роста цен: согласно последнему опросу Национального банка, инфляционные ожидания в стране выросли.

Согласно цифрам НББ, ощутимый уровень инфляции в мае составил 12,9%, в августе составил 12,5%. Опрос показал, что ожидаемый уровень инфляции в мае составлял 11,4%, а в августе составил уже 11,7%.

При этом, согласно опросу, у 39,9% респондентов за указанный период не было никаких крупных покупок. Крупные расходы граждан связаны были с лечением (14,9%), покупкой бытовой техники (12,5%), мелкой техники (11,4%), отдыхом в Беларуси и за ее пределами (10%) и другим.

В августе 68,7% опрошенных высказались в пользу того, что время для время для осуществления сбережений сейчас на благоприятное, в мае таковых было 70%. При этом 43,9% белорусов в августе предпочитали хранить сбережения в наличной форме, вкладами в банке пользовались лишь 28,8% опрошенных.

Также Нацбанк привел данные, согласно которым большая часть опрошенных склоняется к тому, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги

За последний год выросли очень сильно: из 2 000 респондентов, в пользу такого ответа высказались 876 человек, еще 781 полагает, что цены выросли умеренно, а вот тех, кто увидел снижения цен совсем мало - 7 человек из опрошенных двух тысяч.

Что касается инфляционных ожиданий, то они в августе выросли по сравнению с маем этого года. Интенсивного роста цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги ожидают 991 из 2 000 опрошенных (в мае таковых было 1119 человек), ускорения темпов роста цен ожидают 309 человек из 2 000, тогда как в мае таковых было 192.