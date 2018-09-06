Комплекс мероприятий «Правопорядок»

В целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений в общественных местах Борисовского района, с 7 по 9 сентября на территории региона будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Правопорядок».

В ходе акции будут приняты максимальные меры по обеспечению охраны общественного порядка, по усиленному контролю за ранее судимыми лицами, за гражданами, ведущими антиобщественный образ жизни и злоупотребляющими алкогольными напитки, а также несовершеннолетними, допускавшими совершение правонарушений.

Во время проведения СКМ «Правопорядок» Борисовское РУВД будет переведено на усиленный вариант несения службы. Особое внимание будет уделено общественным местам с наиболее сложной криминогенной обстановкой, а именно территории обслуживания Староборисовского и Загородного отделов милиции. Стоит отметить, что на территориях, обслуживаемых этими подразделениями, в текущем году возросло количество преступлений, зарегистрированных в общественных местах.

Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД.