Для пуска газа в дома жителям аг. Рубель необходимо не откладывать подготовку систем отопления к зиме



В связи с вводом в эксплуатацию объекта строительства «Газоснабжение аг. Рубель Столинского района» и пуском газа в жилые дома просим жителей аг. Рубель не откладывать подготовку систем отопления к зиме. Для пуска газа в дома жителям аг. Рубель необходимо:

– получить у мастера Столинского участка БДПО Ричко С. И. акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (тел. для заявки 2-05-45);

– обратиться по тел. 67-8-67 в Давид-Городокский участок газового хозяйства с заявкой о готовности жилого дома к пуску газа;

– прием заявлений и оформление договоров на пуск газа осуществляется в здании Рубельского сельисполкома по вторникам и четвергам согласно ранее поданным заявкам (необходимо предоставить: акт проверки дымовентканалов, паспорт владельца дома, паспорта на котел и газплиту, техпаспорт и свидетельство о госрегистрации дома).

Телефоы для справок: 67-8-67; 67-2-37; 26-3-40.