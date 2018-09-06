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Для пуска газа в дома жителям аг. Рубель необходимо не откладывать подготовку систем отопления к зиме

07.09.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Для пуска газа в дома жителям аг. Рубель необходимо не откладывать подготовку систем отопления к зиме
В связи с вводом в эксплуатацию объекта строительства «Газоснабжение аг. Рубель Столинского района» и пуском газа в жилые дома просим жителей аг.  Рубель не откладывать подготовку систем отопления к зиме. Для пуска газа в дома жителям аг. Рубель необходимо:

– получить у мастера Столинского участка БДПО Ричко С. И. акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов (тел. для заявки 2-05-45);

– обратиться по тел. 67-8-67 в Давид-Городокский участок газового хозяйства с заявкой о готовности жилого дома к пуску газа;

– прием заявлений и оформление договоров на пуск газа осуществляется в здании Рубельского сельисполкома по вторникам и четвергам согласно ранее поданным заявкам (необходимо предоставить: акт проверки дымовентканалов, паспорт владельца дома, паспорта на котел и газплиту, техпаспорт и свидетельство о госрегистрации дома).

Телефоы для справок: 67-8-67; 67-2-37; 26-3-40.

 
 
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В связи с вводом в эксплуатацию объекта строительства «Газоснабжение аг. Рубель Столинского района» и пуском газа в жилые дома просим
 
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