ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горсовет ветеранов просит однополчан Иркутско-Пинской дивизии, прошедших школу мужества и закалку защитника Отечества, откликнуться!

07.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Горсовет ветеранов просит однополчан Иркутско-Пинской дивизии, прошедших школу мужества и закалку защитника Отечества, откликнуться!
В ноябре 2018 года исполняется 100 лет одной из самых заслуженных, прославленных дивизий советских Вооруженных Сил – 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской орденов Ленина, Октябрьской революции, трижды Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии имени Верховного Совета РСФСР.

Ее боевой путь начался в советской России в 1918 году. В период гражданской войны и иностранной военной интервенции дивизия, именовавшаяся 30-й стрелковой, громила врагов на Урале и в Сибири, на Украине и в Крыму.

С первых дней Великой Отечественной войны, вступив в битву с фашистскими ордами, она, став в декабре 1942 года 55-й гвардейской, дошла в пламени сражений, освобождая Беларусь и западные государства, до Берлина и закончила свой победный путь в Чехословакии.

11 раз салютовала Москва мужеству и отваге, образцовому выполнению воинами дивизии боевых задач. За подвиги при освобождении областного города Пинска дивизия получила наименование Пинской.

За мужество и отвагу в сражениях с немецко-фашистскими агрессорами в период Великой Отечественной войны 25-ти воинам дивизии присвоено звание Героев Советского Союза, семеро стали полными кавалерами ордена Славы.

С августа 1945 года Иркутско-Пинская дивизия переведена в пункт постоянной дислокации в Барановичский военный округ в город Марьина Горка.

В целях сохранения боевых традиций приказом министра обороны СССР от 17.11.1964 г. № 00147 дивизии был восстановлен ее прежний бывший общевойсковый номер – 30.

Мы, пинчане, помним подвиги воинов Иркутско-Пинской дивизии по освобождению нашего города. Смертью храбрых погиб в бою за Пинск майор Т.И. Калинин, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза и который похоронен в братской могиле у Вечного огня. В честь Героя названа одна из улиц города.

Одна из центральных улиц города названа в честь Иркутско-Пинской дивизии, а в индустриально-педагогическом колледже создан музей дивизии.

В советское время было хорошей традицией призывать ребят на срочную службу из Пинска в дивизию, а затем в бригаду и на базу.

Городской совет ветеранов просит однополчан Иркутско-Пинской дивизии, прошедших школу мужества и закалку защитника Отечества, откликнуться и позвонить по телефону 32-41-71 ежедневно с 10.00 до 13.00  и оставить свои координаты. 20 октября 2018 года планируется провести ряд мероприятий, посвященных 100-летию создания Иркутско-Пинской дивизии.

Николай Егоров,
председатель горсовета ветеранов.

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В ноябре 2018 года исполняется 100 лет одной из самых заслуженных, прославленных дивизий советских Вооруженных Сил – 30-й гвардейской мотострелковой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Яркія фарбы для пляцоўкі адпачынку па вул. Савецкай райцэнтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика