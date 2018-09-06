Горсовет ветеранов просит однополчан Иркутско-Пинской дивизии, прошедших школу мужества и закалку защитника Отечества, откликнуться!



В ноябре 2018 года исполняется 100 лет одной из самых заслуженных, прославленных дивизий советских Вооруженных Сил – 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской орденов Ленина, Октябрьской революции, трижды Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии имени Верховного Совета РСФСР.

Ее боевой путь начался в советской России в 1918 году. В период гражданской войны и иностранной военной интервенции дивизия, именовавшаяся 30-й стрелковой, громила врагов на Урале и в Сибири, на Украине и в Крыму.

С первых дней Великой Отечественной войны, вступив в битву с фашистскими ордами, она, став в декабре 1942 года 55-й гвардейской, дошла в пламени сражений, освобождая Беларусь и западные государства, до Берлина и закончила свой победный путь в Чехословакии.

11 раз салютовала Москва мужеству и отваге, образцовому выполнению воинами дивизии боевых задач. За подвиги при освобождении областного города Пинска дивизия получила наименование Пинской.

За мужество и отвагу в сражениях с немецко-фашистскими агрессорами в период Великой Отечественной войны 25-ти воинам дивизии присвоено звание Героев Советского Союза, семеро стали полными кавалерами ордена Славы.

С августа 1945 года Иркутско-Пинская дивизия переведена в пункт постоянной дислокации в Барановичский военный округ в город Марьина Горка.

В целях сохранения боевых традиций приказом министра обороны СССР от 17.11.1964 г. № 00147 дивизии был восстановлен ее прежний бывший общевойсковый номер – 30.

Мы, пинчане, помним подвиги воинов Иркутско-Пинской дивизии по освобождению нашего города. Смертью храбрых погиб в бою за Пинск майор Т.И. Калинин, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза и который похоронен в братской могиле у Вечного огня. В честь Героя названа одна из улиц города.

Одна из центральных улиц города названа в честь Иркутско-Пинской дивизии, а в индустриально-педагогическом колледже создан музей дивизии.

В советское время было хорошей традицией призывать ребят на срочную службу из Пинска в дивизию, а затем в бригаду и на базу.

Городской совет ветеранов просит однополчан Иркутско-Пинской дивизии, прошедших школу мужества и закалку защитника Отечества, откликнуться и позвонить по телефону 32-41-71 ежедневно с 10.00 до 13.00 и оставить свои координаты. 20 октября 2018 года планируется провести ряд мероприятий, посвященных 100-летию создания Иркутско-Пинской дивизии.

Николай Егоров,

председатель горсовета ветеранов.