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«СБ» и Нацархив подписали соглашение о создании интернет-портала «Партизаны Беларуси»
07.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Портал будет включать индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, краткую историю и интерактивные карты боев партизанского и подпольного движения, фотолетопись тех событий, а также биографические сведения.
Национальный архив Беларуси бережно хранит почти 400 тысяч учетных карточек на партизан и подпольщиков Великой Отечественной, их личные дела, документы о деятельности белорусского штаба партизанского движения, его бригад и отрядов. Директор Нацархива Андрей Демянюк подчеркивает, что эти документы востребованы, ведь ежемесячно приходит более 30 запросов о партизанах не только из нашей страны, но и из-за рубежа.
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