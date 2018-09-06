«СБ» и Нацархив подписали соглашение о создании интернет-портала «Партизаны Беларуси»



В истории Великой Отечественной войны появятся новые страницы. Издательский дом «Беларусь сегодня» и Национальный архив подписали соглашение по созданию информационного ресурса об участниках партизанского и подпольного движения на территории нашей страны.

Портал будет включать индивидуальную картотеку партизан и подпольщиков, краткую историю и интерактивные карты боев партизанского и подпольного движения, фотолетопись тех событий, а также биографические сведения.

Национальный архив Беларуси бережно хранит почти 400 тысяч учетных карточек на партизан и подпольщиков Великой Отечественной, их личные дела, документы о деятельности белорусского штаба партизанского движения, его бригад и отрядов. Директор Нацархива Андрей Демянюк подчеркивает, что эти документы востребованы, ведь ежемесячно приходит более 30 запросов о партизанах не только из нашей страны, но и из-за рубежа.