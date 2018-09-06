Как за две недели изменилось то самое общежитие БНТУ, где была плесень и прогнивший пол

Ровно две недели назад мы писали об условиях проживания в 15-м общежитии БНТУ, которое выглядело хуже, чем завод в Орше, куда приезжал президент . После публикации министр образования Игорь Карпенко посетил студгородок университета. Вместе с первым проректором БНТУ Георгием Вершиной мы тоже побывали в 15-м общежитии и посмотрели, что в нем изменилось за это время.



Первый проректор БНТУ Георгий Вершина

В 21.00 вторника первый проректор БНТУ Георгий Вершина все еще на рабочем месте. Выключает компьютер, упаковывает документы, с которыми предстоит поработать дома, и едет в общежитие № 15. К 22 часам он обычно на месте — проверяет, как идет ремонт в комнатах. По такому расписанию Георгий Вершина живет почти две недели.

— Сейчас самое удобное время: все студенты на месте. Потому и приезжаю так поздно.

Прежде чем рассказать об изменениях, оговоримся: не все комнаты в 15-м общежитии выглядели так, как на опубликованных снимках. К тому же, говорит Георгий Вершина, согласно июньскому приказу университета, помещения, о которых шла речь в статье, были выведены из эксплуатации под ремонт, который должен был окончиться 27 августа.

Чтобы ускорить процесс и получить место в общежитии, студентам и их родителям предлагали сделать ремонт самостоятельно. Но не все согласились на это.



Так выглядели санузлы до ремонта. Фото предоставлено читателями TUT.BY

Фото предоставлено читателями TUT.BY

Сейчас во всех комнатах, подлежавших ремонту, он идет. На дверях появились таблички «блок под ремонт», в коридорах запахло свежей краской. На данный момент, рассказывает Георгий Вершина, ремонт заключается в том, чтобы «создать комфортные условия, в которых можно проживать».

В комнатах покрасили полы, потолки, окна и двери, поклели обои, отремонтировали дверные замки. Также установили новые выключатели и розетки, в санузлах заменили унитазы и раковины.



Так выглядела одна из комнат до ремонта. Фото предоставлено читателями TUT.BY



Теперь та же комната выглядит так

Занимаются ремонтом как сотрудники хозяйственной службы университета, так и сами студенты, но строго с соблюдением охраны труда и техники безопасности. Например, с электрикой и сантехникой студенты работать не могут, отмечает Георгий Вершина.

Кроме этого, по указанию ректората сотрудники общежития дополнительно обследовали все комнаты в общежитии — и там, где это было необходимо, также начался ремонт.

— У нас сфотографированы все комнаты в этом общежитии. Ежедневно мне докладывают, в каком состоянии каждая комната была и в каком находится сейчас. Работа идет по плану. Сейчас мы делаем то, что не требует капитальных вложений — силами студентов и университета за счет внебюджетных средств БНТУ. Ремонтируем, чтобы студенты могли проживать здесь в приличных условиях. И такой ремонт проходит во всех общежитиях БНТУ — не только в 15-м.





По планам, в октябре должен начаться новый этап ремонта, деньги на который будут выделены из бюджета, рассказывает Георгий Вершина. Заменят сантехнику, трубы, электрику, стены поштукатурят и покрасят, а также обработают против плесени. При этом, отмечает первый проректор, ни одного студента на съемную квартиру не выселят, всего лишь на время переместят в другую комнату.

— Потому что отправлять на квартиры студентов некорректно, когда есть свободные места в общежитии.



Теперь тот самый туалет выглядит так



А душ — вот так

Те комнаты, которые ремонтируют сейчас, под более основательное обновление не подпадут.

— Под него пойдут те помещения, насчет которых специалисты скажут: «Здесь не сегодня — завтра может произойти авария», — рассказывает о планах Георгий Вершина.

Во время нашего визита, а это около 22 часов, некоторые студенты продолжали делать ремонт.

— Оштукатурили, поклеили обои. Параллельно проживаем. Но не обращайте внимания — это только сегодня такой развал.

— Непростой у вас период.

— Да нормально. Мы учебой еще не загружены.



Некоторые студенты, как, например, мистер БНТУ Павел, создали в общежитии почти домашнюю обстановку. На фото он чистит свежеуложенный ламинат

После выхода публикации, рассказывает первый проректор, студенты сами предложили организовать в общежитиях постоянно действующие стройотряды. Чтобы, если случится какая-то авария, они оперативно смогли устранить ее последствия.

— Ведь именно с этого начинается та же плесень: когда в одной комнате прорвало трубу, и всем абсолютно все равно, заливает кого-то или нет. В 15-м общежитии одновременно проживает 800 молодых людей. Износ здания очень интенсивный. Поэтому важно не только поддерживать комфорт в общежитии за счет ремонта, но и правильно его эксплуатировать. А это уже чисто воспитательный процесс. Чем лучше будет воспитание, тем более чистым сохранится общежитие.





В этом году на текущий ремонт всех общежитий БНТУ выделил около 100 тысяч белорусских рублей, рассказывает первый проректор университета. Сколько средств потребуется для того, чтобы капитально отремонтировать хотя бы одно из них, сказать сложно: нужна детальная оценка. Приблизительно — около 1,5 миллиона рублей. По словам Георгия Вершины, эту сумму сложно аккумулировать за счет внебюджетных средств университета.

— Нам говорят: «У вас большой университет, много студентов, в том числе платников». Но подождите: я не могу при формировании себестоимости обучения закладывать туда расходы на содержание или ремонт общежитий. Эти деньги можно взять только из прибыли. А прибыль составляет 7 процентов. И что можно отремонтировать капитально? При том что нужно стимулировать развитие науки, выплачивать премии преподавателям и т.д. А повысить процент прибыли я тоже не могу: где родители и студенты возьмут эти деньги?





На сегодня, по данным Георгия Вершины, на первой ступени образования в БНТУ обучается около 23 тысяч студентов. В распоряжении университета находятся 17 общежитий (18-е — на финальном этапе строительства). В них проживает около 8 тысяч студентов — это почти 62 процента от всех нуждающихся. Георгий Вершина не скрывает: иногда в комнатах живет больше студентов, чем предполагалось.

— Процент предоставления общежития по саннормам был бы под 48 процентов. Но нам важно максимально обеспечивать жильем студентов. Для многих это иногда определяющий фактор при выборе университета.





Когда 15-е общежитие будет поставлено на капитальный ремонт, неизвестно. Причем оно, скорее всего, будет не первым: в БНТУ есть другие «претенденты» на это место, говорит Георгий Вершина.

— Когда мы введем 18-е общежитие, станет немного проще. Да и в целом ситуация становится лучше. За счет господдержки мы сделали капитальный ремонт в 9-м и 16-м общежитии. Процесс идет, и нельзя сказать, что проблема не решается системно.