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Состоялось заседание мониторинговой группы районного Совета депутатов
07.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард
На заседании рассмотрели вопросы занятости работников, текучки кадров в ОАО «Юбилейный-Агро» и филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», а также обсудили результаты посещения предприятий мобильной группой райисполкома.
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На заседании рассмотрели вопросы занятости работников, текучки кадров в ОАО «Юбилейный-Агро» и филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический...
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