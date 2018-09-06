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Кристина Афанасенко завоевала титул «Приз зрительских симпатий» на областном этапе конкурса «Автосеньорита-2018»

07.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня на базе районной организационной структуры ДОСААФ в Мозыре прошел областной этап конкурса «Автосеньорита-2018». Наш район на конкурсе представляла победительница районного конкурса «Автоледи-2018» Кристина Афанасенко из агрогородка Пенчин.

Кристина Афанасенко завоевала титул «Приз зрительских симпатий» на областном этапе конкурса «Автосеньорита-2018»

Конкурс собрал девять автоледи в возрасте до 31 года из разных районов Гомельской области. Обязательное условие для участия в состязании — наличие водительского удостоверения и автомобиля, прошедшего государственный техосмотр. Девушек ждало шесть испытаний.

Участницы в оригинальной форме должны были представить себя и свой автомобиль в творческой визитке «Мой ласковый железный зверь», затем им предстояло справиться с вопросами на знание Правил дорожного движения, а также чисто выполнить элементы вождения (диагональная парковка, тоннель, эстакада). Заботливым мамам был посвящен конкурс на установку в машине детского автокресла. Вкус и творческий подход участницы продемонстрировали при декорировании своего транспорта. Организаторы подготовили для девушек и сложное техническое испытание — викторину по устройству автомобиля «Техно-Ас». По итогам конкурса каждой финалистке были присвоены тематические звания: «АвтоИнтеллект», «АвтоПрофи», «АвтоМама», «АвтоОчарование», «АвтоКреатив» и др., а также вручены дипломы и ценные призы.

Представительница нашего района  Кристина Афанасенко завоевала титул «Приз зрительских симпатий». Поздравляем с наградой!

Кристина Афанасенко завоевала титул «Приз зрительских симпатий» на областном этапе конкурса «Автосеньорита-2018»

 
 
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Сегодня на базе районной организационной структуры ДОСААФ в Мозыре прошел областной этап конкурса «Автосеньорита-2018». Наш район на конкурсе...
 
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