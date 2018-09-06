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Поклонные кресты появились в деревне Бушевка

07.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня на въездах в населенный пункт были установлены два поклонных креста.

Издавна считалось, что поклонный крест, установленный при въезде в деревню или город, напоминает путнику, что здесь живут люди верующие. Во все времена он служил своеобразным оберегом и духовной защитой для населенного пункта  от разных бед и напастей. К установке таких крестов всегда подходили со всей серьезностью, ответственностью и почтением.

Вот и сегодня на въезде в деревню собрались неравнодушные местные жители, среди которых старожилы населенного пункта, идейный вдохновитель доброго замысла Ольга Гирикова, на средства которой были изготовлены поклонные кресты, а также председатель Морозовичского сельского Совета Елена Степаненко, чтобы принять участие в установке местной святыни.

Совсем скоро, в День усекновения главы Иоана Предтечи, будет проведен чин освящения новосооруженных поклонных крестов, на который соберутся местные жители и представители духовенства, и этот день, бесспорно, станет знаковым как для населенного пункта, так и для православных верующих.

Уверена, что обычная с виду деревня Бушевка с появлением здесь поклонных крестов обретет нечто большее, и здесь, как и прежде, будут жизнь и благодать.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

Поклонные кресты появились в деревне Бушевка

Поклонные кресты появились в деревне Бушевка Поклонные кресты появились в деревне Бушевка Поклонные кресты появились в деревне Бушевка
Поклонные кресты появились в деревне Бушевка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поклонные кресты появились в деревне Бушевка
Поклонные кресты появились в деревне Бушевка Поклонные кресты появились в деревне Бушевка
Поклонные кресты появились в деревне Бушевка Поклонные кресты появились в деревне Бушевка

 
 
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Сегодня на въездах в населенный пункт были установлены два поклонных креста. Издавна считалось, что поклонный крест, установленный при въезде в...
 
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