Внимание: вакансия!

В Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет требуется ведущий администратор баз данных.
Требования:
- образование высшее или среднее специальное;
- опыт установки и поддержки ОС Windows (различных версий), серверного программного обеспечения;
- знание распространенного программного обеспечения (MS Office и иных программ), принципов работы сетевых протоколов и построения компьютерных сетей;
- знание аппаратной части РС и возможность диагностики и устранения неполадок;
- знание обеспечения информационной безопасности организации, опыт работы с удаленными пользователями.
Документы подавать по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина,7, Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет, каб. №20.
Справки по телефону: 8 (02336) 2-15-40.