У гродненца судебные исполнители нашли сабли, ножи и пистолет

В квартире у 47-летнего жителя Гродно судебные исполнители во время проверки неожиданно нашли арсенал оружия: почти 40 ножей, сабель и пистолет, сообщает газета «Гродненская правда».





Сейчас все это изъято и передано на исследование. Гродненским экспертам предстоит установить, являются ли данные предметы холодным оружием, а также каким способом они были изготовлены. По данному факту Октябрьским РОВД проводится проверка.









— По внешнему виду не всегда можно определить, является ли изделие холодным оружием. Есть предметы, которые на первый взгляд в точности похожи на сабли, булавы или японские мечи. На поверку они оказываются сувенирной продукцией, — рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области Мария Лешик.