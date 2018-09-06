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У гродненца судебные исполнители нашли сабли, ножи и пистолет
07.09.2018 16:28 — Новости Общества | Tut.by
В квартире у 47-летнего жителя Гродно судебные исполнители во время проверки неожиданно нашли арсенал оружия: почти 40 ножей, сабель и пистолет,
Сейчас все это изъято и передано на исследование. Гродненским экспертам предстоит установить, являются ли данные предметы холодным оружием, а также каким способом они были изготовлены. По данному факту Октябрьским РОВД проводится проверка.
— По внешнему виду не всегда можно определить, является ли изделие холодным оружием. Есть предметы, которые на первый взгляд в точности похожи на сабли, булавы или японские мечи. На поверку они оказываются сувенирной продукцией, — рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области Мария Лешик.
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Сейчас все это изъято и передано на исследование. Гродненским экспертам предстоит установить, являются ли данные предметы холодным оружием, а также каким способом...
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