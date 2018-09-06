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В Глусском районе проходит месячник по благоустройству
07.09.2018 — Новости Общества | Радзiма
Сегодня субботники прошли во всех хозяйствах. Наши корреспонденты побывали на двух фермах, в Калатичах ОАО «Экспериментальная база «Глуск» и в Славковичах ОАО «Агрофирма «Славгородский», где и сделали этот фоторепортаж.
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Сегодня субботники прошли во всех хозяйствах. Наши корреспонденты побывали на двух фермах, в Калатичах ОАО «Экспериментальная база «Глуск» и в...
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