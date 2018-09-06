О социально-экономическом развитии района

В пятницу, 7 сентября, информационно-пропагандистская группа Несвижского райисполкома во главе с заместителем председателя райисполкома Михаилом Афанасиком встретилась с трудовым коллективом РУП «Несвижское ЖКХ».
В мероприятии приняли участие начальник РУП «Несвижское ЖКХ» Александр Жук, начальник Несвижского районного отдела внутренних дел подполковник милиции Андрей Петрученя, начальник Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы Виталий Бокун, заведующий поликлиникой Несвижской центральной больницы, Инна Непочелович, начальник отдела розничного бизнеса филиала №620 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Несвиж Ирина Захаревич.
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