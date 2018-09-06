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Милиция: сбежавшие воспитанники спецучилища в Могилеве скрываются в Смоленской области
07.09.2018 16:49 — Новости Общества | Tut.by
Трое сбежавших воспитанников спецучилища № 2 в Могилеве пересекли границу Беларуси и скрываются на территории Смоленской области,
Как
Это была третья смена лагеря для учащихся СПТУ за лето-2018. Сбежавшим подросткам по 17 лет. Среди них — один из тех, кто уже убегал ранее и теперь проходит пострадавшим по делу об обвинении экс-руководства СПТУ в избиении учащихся. Директор спецучилища подчеркнул, что двое подростков вскоре должны были покинуть СПТУ, но «один их подбил на побег».
— Подростки намеренно выехали на территорию Смоленской области Российской Федерации. Они скрываются от сотрудников органов внутренних дел и уклоняются от прохождения обучения в спецучреждении, — уточнили в УВД Могоблисполкома.
Янковский Иван Леонидович, 08.01.2001 г. р., ранее проживал в деревне Обухово Верхнедвинского района Витебской области, ранее судимый за совершение кражи имущества.
Приметы: на вид 15−18 лет, рост170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темного цвета.
Толкачев Дмитрий Васильевич, 07.12.2000 г. р., ранее проживал в деревне Купятичи Пинского района Брестской области, ранее судимый за совершение кражи имущества.
Приметы: на вид 14−17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, уши оттопыренные, волосы русые.
Особые приметы: на внутренней стороне левого бедра имеется родимое пятно, на наружной стороне кисти правой руки шрам от ожога длиной около 4 см.
Будько Виталий Владимирович, 07.07.2001 г. р., ранее проживал в городском поселке Лельчицы Гомельской области, ранее судимый за совершение угона транспортного средства.
Приметы: на вид 15−18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, брови светлого цвета.
Особые приметы: на стопе левой ноги — татуировка в виде цифры «11», на кисти левой руки — шрам от выведения татуировки.
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УВД опубликовало фотографии беглецов и их приметы. Подростки скрываются уже неделю.
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