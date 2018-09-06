Милиция: сбежавшие воспитанники спецучилища в Могилеве скрываются в Смоленской области

Трое сбежавших воспитанников спецучилища № 2 в Могилеве пересекли границу Беларуси и скрываются на территории Смоленской области, сообщили в УВД Могоблисполкома. Милиция опубликовала фото и приметы подростков.



Коллаж фото УВД Могоблисполкома.

Как рассказал TUT.BY директор спецучилища Виталий Лебедев, трое подростков сбежали 30 августа в обеденное время из подросткового лагеря «Возрождение» при Могилевской епархии, который находится в мужском монастыре под Мстиславлем.

Это была третья смена лагеря для учащихся СПТУ за лето-2018. Сбежавшим подросткам по 17 лет. Среди них — один из тех, кто уже убегал ранее и теперь проходит пострадавшим по делу об обвинении экс-руководства СПТУ в избиении учащихся. Директор спецучилища подчеркнул, что двое подростков вскоре должны были покинуть СПТУ, но «один их подбил на побег».

— Подростки намеренно выехали на территорию Смоленской области Российской Федерации. Они скрываются от сотрудников органов внутренних дел и уклоняются от прохождения обучения в спецучреждении, — уточнили в УВД Могоблисполкома.

Янковский Иван Леонидович, 08.01.2001 г. р., ранее проживал в деревне Обухово Верхнедвинского района Витебской области, ранее судимый за совершение кражи имущества.

Приметы: на вид 15−18 лет, рост170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темного цвета.

Толкачев Дмитрий Васильевич, 07.12.2000 г. р., ранее проживал в деревне Купятичи Пинского района Брестской области, ранее судимый за совершение кражи имущества.

Приметы: на вид 14−17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, уши оттопыренные, волосы русые.

Особые приметы: на внутренней стороне левого бедра имеется родимое пятно, на наружной стороне кисти правой руки шрам от ожога длиной около 4 см.

Будько Виталий Владимирович, 07.07.2001 г. р., ранее проживал в городском поселке Лельчицы Гомельской области, ранее судимый за совершение угона транспортного средства.

Приметы: на вид 15−18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, брови светлого цвета.

Особые приметы: на стопе левой ноги — татуировка в виде цифры «11», на кисти левой руки — шрам от выведения татуировки.

Граждан, которые располагают сведениями о конкретном местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в управление уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома по телефонам: (+375 222) 29−55−10, 29−55−55, (+375 33) 612−98−69, либо 102 или ближайший ОВД.