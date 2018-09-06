Фотожурналист TUT.BY взял награду за репортаж о воюющих в Украине белорусах

Фотожурналист TUT.BY Вадим Замировский стал лауреатом конкурса «Вольнае слова». Награды удостоился его репортаж о воюющих на востоке Украины белорусах. Материал вышел зимой 2017-го года, но был удален с сайта после письменного предупреждения от Министерства информации.



Снимок из материала. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Материал «Родители написали сначала, что я фашист. Как белорусы воюют в Украине» признали лучшим в категории «информационные жанры» (всего — пять номинаций). Об этом сообщается на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

В репортаже шла речь о белорусских добровольцах, которые воюют в Украине на стороне киевских властей; о том, почему они отправились воевать в другую страну, как проходят их дни и ночи на линии фронта.

Там же содержались примечания, что материал не отражает отношение редакции к конфликту на Донбассе, а белорусский закон запрещает белорусам воевать за рубежом — за деньги или без.

Однако Министерство информации вынесло TUT.BY предупреждение, указывая, что содержание «способно нанести вред национальным интересам страны». Материал пришлось удалить с портала в соответствии с законодательством.

Вадим Замировский — фотокорреспондент портала TUT.BY с 2013 года. До этого работал в газетах «Знамя Юности», «Минский Курьер», «Белгазета» и агентстве «Фото ИТАР-ТАСС». Уже восемь лет является куратором конкурса «Пресс-фото Беларуси».

Также в финал конкурса «Вольное слово» прошел материал журналиста TUT.BY Дениса Мартиновича «Герои, успехи, скандалы. Что случилось в культуре в 2017 году?».

Конкурс журналистских материалов «Вольнае слова» проводится уже более десяти лет.