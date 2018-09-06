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Текущий ремонт дорог в Логишине начали с улицы Ленина
07.09.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В глубинке должно быть не хуже, чем в столице – это главный посыл Президента. И следом поручение – ежегодно наводить порядок в двух поселках каждой области и так подтянуть уровень всех за ближайшие пять лет.
До конца этого года в райисполкоме решили взяться за улицы Логишина, где необходимо заменить или усовершенствовать дорожное покрытие. В план реконструкции включены 10 улиц общей протяженностью около 5 километров.
В конце прошлой недели мы выехали на место работ, где встретили начальника ДРСУ-104, депутата районного Совета депутатов А.П. Будника.
Как уже было сказано выше, подобные текущие ремонты ожидают еще 9 логишинских улиц. Кое-где на них работники районного предприятия ЖКХ одновременно произведут прокладку сетей. Там, где будет нарушено дорожное покрытие, асфальт восстановят. Точные сроки окончания работ на всех запланированных к ремонту улицах специалисты не называют. Чтобы не сглазить.
Вероника НИКОЛАЕВА.
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