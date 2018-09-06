Текущий ремонт дорог в Логишине начали с улицы Ленина



В прошлом году во время своей рабочей поездки в Оршанский район Президент Беларуси А.Г. Лукашенко представил новую концепцию развития малых населенных пунктов. Примером для их возрождения он назвал Копысь.

В глубинке должно быть не хуже, чем в столице – это главный посыл Президента. И следом поручение – ежегодно наводить порядок в двух поселках каждой области и так подтянуть уровень всех за ближайшие пять лет.

В нашем районе не стали пережидать пятилетку, а принялись за дело. Городской поселок Логишин с его чуть более 2-тысячным населением в последние годы претерпевает определенные преобразования, благоустраивается.

До конца этого года в райисполкоме решили взяться за улицы Логишина, где необходимо заменить или усовершенствовать дорожное покрытие. В план реконструкции включены 10 улиц общей протяженностью около 5 километров.





Первой претерпевает изменения улица Ленина. Ее протяженность составляет 285 метров. Конечным результатом работ, которые выполняют дорожники ДРСУ-104, станет асфальтное покрытие этой улицы.

В конце прошлой недели мы выехали на место работ, где встретили начальника ДРСУ-104, депутата районного Совета депутатов А.П. Будника.

– Мы проводим текущий ремонт дорожного покрытия улицы Ленина. Тракторами завезли щебень и гравий. Делаем подсыпку гравийного основания. Работает грейдер. После того, как специалисты районного ЖКХ «поднимут» люки, а по технологии все колодезные люки на ремонтируемых участках дорог надо поднимать до уровня дорожного полотна, будем укладывать асфальт, – поделился планами Александр Петрович.

Как уже было сказано выше, подобные текущие ремонты ожидают еще 9 логишинских улиц. Кое-где на них работники районного предприятия ЖКХ одновременно произведут прокладку сетей. Там, где будет нарушено дорожное покрытие, асфальт восстановят. Точные сроки окончания работ на всех запланированных к ремонту улицах специалисты не называют. Чтобы не сглазить.

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.