Предоставление сведений о доходах

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 года №322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» для расширения категорий граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, предусмотрено формирование Министерством по налогам и сборам базы доходов населения.

C 1 января 2019 года на налоговых агентов (организации и индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату, займы, кредиты, доходы от продажи недвижимости и автомобилей и другие доходы) возлагается обязанность по ежеквартальному предоставлению сведений о доходах граждан в налоговые органы в электронном виде.

Министерством по налогам и сборам создана информационная система, предназначенная для формирования базы данных о доходах граждан, которая в настоящее время введена в опытную эксплуатацию и проводится ее тестирование.

Ознакомиться с созданной базой данных и принять участие в ее тестировании налоговые агенты могут на сайте Министерства по налогам и сборам nalog.gov.by, на котором размещена форма сведений о доходах физического лица и иная инструктивная информация, регламентирующая порядок заполнения сведений и их передачи в налоговый орган в электронном виде.

Замечания и предложения, возникшие после проведения тестирования, можно направить на адрес электронной почты udfl_agent@nalog.gov.by.

В справке о доходах наниматели помимо ФИО будут указывать пол, дату рождения, гражданство, ставку подоходного налога. Если налоговый агент начислял физическому лицу в течение истекшего календарного квартала доходы, облагаемые по разным ставкам налога (13%, 10%, 9% или иной ставке), то в отношении каждого вида дохода будет заполняться отдельная справка.

Налоговые агенты будут подавать справку о доходах физических лиц (лица) в налоговый орган по месту своей постановки на учет в виде электронного документа, подписанного ключом электронной цифровой подписи, или в электронном виде.

Создание справок в электронном виде и последующая их передача на портал МНС может осуществляться несколькими способами:

- через установленную программу «налоговый агент» (ее можно скачать на сайте МНС – nalog.gov.by), которая позволяет на основании введенной информации о доходах физического лица формировать электронный файл требуемого формата;

- через сервис «личный кабинет» на сайте МНС, доступ к которому осуществляется с помощью электронной цифровой подписи.

Инспекция МНС по Березовскому району.

Фото: tut.by