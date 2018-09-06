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Дети из Китая пройдут курс медреабилитации в Беларуси

07.09.2018 17:17 — Новости Общества | БелТА  
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети из Китая пройдут оздоровление в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Первый заезд планируется 9 сентября. Всего приедут три группы детей вместе с родителями. Для каждого ребенка после осмотра и изучения истории болезни разработают индивидуальный план реабилитации. Учтут мнение китайских коллег. В медучреждении для этого создана современная реабилитационная база: физиотерапия, водолечебница, сбалансированное питание, залы ЛФК, тренажерные залы, работают квалифицированные врачи, педагоги, психологи. Также ребят ожидает насыщенная культурная и спортивно-развлекательная программа.

Кроме того, в ближайшее время в Беларусь прибудут китайские специалисты для ознакомления с достижениями и возможностями белорусской медицины. Они изучат работу РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ детской хирургии и РНПЦ травматологии и ортопедии. Белорусские учреждения здравоохранения готовы принять на лечение детей с врожденными пороками развития, нарушениями ритма, сколиозами, онкологическими заболеваниями.

Министр здравоохранения Валерий Малашко выразил уверенность, что выработанная стратегия взаимодействия в области оказания медпомощи китайским детям ляжет в основу работы со взрослыми пациентами. Беларусь готова предоставлять медицинские услуги китайским гражданам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети из Китая пройдут оздоровление в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации Беларуси, сообщили БЕЛТА в...
 
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