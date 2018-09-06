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Минэнерго пояснило изменения в порядке оплаты электричества и газа

07.09.2018 17:48 — Новости Общества | БелТА  
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Минэнерго пояснило изменения в порядке оплаты электричества и газа
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики пояснило, как применяются нормы обновленного положения о порядке расчетов и внесения платы за ЖКУ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

В частности, некоторые категории граждан смогут платить за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Если гражданин-собственник жилого помещения является неработающим пенсионером, лицом, имеющим право на льготы по оплате услуг электроснабжения и газоснабжения, или инвалидом III группы, и зарегистрирован в жилом помещении по месту пребывания, то он может рассчитываться за электроэнергию и газ по субсидируемым тарифам (ценам) с учетом дифференциации в зависимости от объемов потребления. Для этого плательщику нужно обратиться в энергоснабжающую и газоснабжающую организации с письменным заявлением и документами. Нужно предоставить документы о регистрации по месту пребывания по указанному адресу, пенсионное удостоверение и трудовую книжку либо другой документ, подтверждающий, что пенсионер не работает (для неработающих пенсионеров), удостоверение инвалида (для лиц, имеющих право на льготы, или инвалидов III группы).

Как пояснили в Минэнерго, данное изменение позволит неработающим пенсионерам и инвалидам уменьшить платежи за потребленную электроэнергию и газ.

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется на срок до одного года, без снятия их с регистрационного учета по месту жительства (граждане зарегистрированы по месту жительства в городской квартире и одновременно могут иметь регистрацию по месту пребывания в сельском доме, куда выезжают на летний период). По вопросу регистрации по месту пребывания гражданам необходимо обращаться в сельский (поселковый) исполком. Начисление платы по субсидируемым (льготным) тарифам для данной категории граждан будет производиться со дня подачи гражданином заявления в энерго-, газоснабжающую организацию.

Кроме того, введена новая группа потребителей услуг электроснабжения. Это потребители, чьи дома не оборудованы электроплитами и системами централизованного горячего водоснабжения и оборудованы системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только на цели приготовления пищи и (или) отопления. Они будут оплачивать услуги электроснабжения следующим образом: до 250 кВт·ч включительно - по субсидируемым тарифам для населения; свыше 250 до 400 кВт·ч включительно - по субсидируемым тарифам с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание; свыше 400 кВт·ч - по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Расчеты за услуги электроснабжения с плательщиками из этой группы потребителей осуществляются за потребленную начиная с июля 2018 года электроэнергию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики пояснило, как применяются нормы обновленного положения о порядке расчетов и внесения платы за ЖКУ, сообщает...
 
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