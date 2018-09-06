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Могилевчанин сделал своими "рабами" 8 белорусов и заработал на них более 23 тысяч долларов
07.09.2018 17:54 — Новости Общества | Tut.by
Обвинение в торговле людьми, использовании рабского труда, вымогательстве предъявили 24-летнему могилевчанину,
По данным следствия, могилевчанин с января 2017 года по апрель 2018 года на территории Минской, Гомельской и Могилевской областей искал людей, находящихся в тяжелом материальном положении. Он предлагал помочь устроить их на работу якобы в строительную сферу. На самом же деле он перевозил их в разные города, насильственно заставлял попрошайничать под видом инвалидов: расставлял возле торговых объектов, в общественных местах, обеспечивал инвалидными колясками, плакатами с призывами о помощи. Собранные деньги забирал.
Всего обвиняемый, используя принудительный труд восьми потерпевших, получил доход в размере более 47 тысяч рублей.
Когда одна из потерпевших решила уйти от мужчины, он не раз ей угрожал, требовал у женщины и ее парня 1000 долларов за право личной свободы.
У обвиняемого изъяли инвалидные коляски, плакаты с призывами о помощи, банку с монетами и другие предметы. Он находится под стражей в ожидании суда.
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Расследование уголовного дела завершено. Мужчину будут судить за торговлю людьми, использование рабского труда, вымогательство.
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