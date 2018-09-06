Обвинение в торговле людьми, использовании рабского труда, вымогательстве предъявили 24-летнему могилевчанину, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Больше года он заставлял 8 жителей Минской, Гомельской и Могилевской областей изображать инвалидов и попрошайничать.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным следствия, могилевчанин с января 2017 года по апрель 2018 года на территории Минской, Гомельской и Могилевской областей искал людей, находящихся в тяжелом материальном положении. Он предлагал помочь устроить их на работу якобы в строительную сферу. На самом же деле он перевозил их в разные города, насильственно заставлял попрошайничать под видом инвалидов: расставлял возле торговых объектов, в общественных местах, обеспечивал инвалидными колясками, плакатами с призывами о помощи. Собранные деньги забирал.

Всего обвиняемый, используя принудительный труд восьми потерпевших, получил доход в размере более 47 тысяч рублей.

Когда одна из потерпевших решила уйти от мужчины, он не раз ей угрожал, требовал у женщины и ее парня 1000 долларов за право личной свободы.

У обвиняемого изъяли инвалидные коляски, плакаты с призывами о помощи, банку с монетами и другие предметы. Он находится под стражей в ожидании суда.