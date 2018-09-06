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Когда и куда переедет часть рынка на Ждановичах, землю которого продали под застройку

07.09.2018 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Часть рынка в Ждановичах ожидает переезд. Еще в мае земли рынка «Лебяжий» были проданы на аукционе под жилую застройку. Сейчас на этом участке торговые ряды, рынок подержанных товаров «Поле чудес», а также плодоовощной рынок. Вскоре арендаторов разделят и предложат переехать в новые места. Куда — TUT.BY рассказали в администрации ТД «Ждановичи».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«По слухам, полтора года здесь продержимся»

В будний день на рынке не очень многолюдно. После обеда продавцы закрывают роллеты, собираются уходить. На этой стороне рынка продают дешевую одежду и обувь, фрукты, работают кафе «Сайгон».

Работники на рынке общаться на тему переезда не очень хотят, а иногда — злятся.

— Я просто продавец, что я могу знать? Кого вообще волнует, куда мы переедем, когда, хотим ли мы переезжать?! — возмущается продавец джинсов.

Другие говорят, что слухи о переезде в Таборы за МКАД ходят давно. Но даже после продажи участка в мае с арендаторами не проводили никаких собраний и не рассказывали о будущем рынка. Поэтому планы на переезд никто не строит.


Речь о переносе части рынка на пересечении улиц Ратомская и Тимирязева. На схеме она показана зеленым цветом

— Никто не хочет нам ничего говорить, потому что мы же все потиху начнем отсюда уезжать. А мы же за аренду еще платим. За город переезжать никто не хочет — кто там будет что-то покупать? — рассказывает один из продавцов, облокотившись на манекен.

Продавцы поясняют, что на соседнюю часть рынка идти не хотят.

— Во-первых, мы там все не поместимся, во-вторых, здесь у нас побюджетнее вещи, там — цены выше. Нас уже 15 лет переносят. Но по слухам, мы еще полтора года здесь продержимся.

«Поле чудес» и промтовары перенесут к железнодорожным путям, оптовиков — в Таборы

Заместитель главы Администрации Центрального района Денис Жибуль по вопросам нового места для рынка и сроков переноса посоветовал обратиться к руководству ТД «Ждановичи». Но пояснил, что уже ведется проектирование и начат процесс компенсации имущественных прав. Как только застройщик выплатит компенсацию, начнется снос конструкций и освобождение площадей.

Заметим, что выплаты компенсации по аукциону потянули на сумму более чем 4,7 миллиона рублей.


Иллюстрация: УП Минскградо

В письме от ТД «Ждановичи» за подписью директора рынка Александра Мельника TUT.BY пояснили, куда какие части рынка перенесут.

— Рынок «Поле чудес» и торговые точки промышленных товаров предполагается перенести в профильные торговые центры и площадки в пределах улицы Тимирязева — железнодорожные пути, в том числе с выделением торговой зоны «Рынок «Поле чудес». Сектор оптовой продажи и плодоовощной рынок переедут на новую площадку в районе населенного пункта Таборы.

Также нам рассказали, что мероприятия по подготовке к переносу торгового городка «Лебяжий» и рынка «Поле чудес» ведутся на протяжении последних пяти лет. В том числе проектные работы, согласования, строительство торгового комплекса с коммуникациями и сооружениями в районе населенного пункта Таборы (находится в 12 км от Ждановичей).

Ориентировочный срок завершения переноса торговых зон — 2020 год.

Напомним, в начале года президент отдал под жилую застройку земли рынка «Лебяжий». В мае на аукционе этот участок на 16,3 гектара за 20 миллионов рублей выкупила компания ООО «Сетко Интернешнл». Ее владельцами оказались брат основателя BNK Holding, а также один из учредителей этой компании.

BNK Holding — крупный инвестор в недвижимость Минска, компания построила бизнес-центры Galileo, Rubin Plaza, SilverTower.

 
Теги: Минск
 
 
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Арендаторов разделят и предложат переехать в новые места.
 
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