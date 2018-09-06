ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики, но рассчитывает завершить год выше прогноза

07.09.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. «Глава государства интересовался, как правительство видит окончание 2018 года. Было доложено, что все основные показатели, которые определены прогнозом и бюджетом на 2018 год, будут выполнены. И правительство все свои усилия прилагает для того, чтобы ряд показателей оказался выше прогноза, – заявил руководитель правительства. – Сегодня рост ВВП превышает показатели, установленные в прогнозе. Хотя, с другой стороны, в течение последних месяцев (второго и третьего кварталов) наметилось определенное замедление роста, связанное в основном с внешними факторами. Правительство сегодня работает над тем, чтобы использовать другие резервы и переломить эту негативную тенденцию. Все показатели текущего года будут находиться в рамках утвержденных параметров». «Кроме того, глава государства подробно интересовался 2019 годом в свете наших сложных взаимоотношений с Российской Федерацией. Правительство на прошлой неделе рассмотрело прогноз на 2019 год, проект бюджета с изменениями в Налоговый кодекс, и все это в увязке с денежно-кредитной политикой. Эти документы сегодня проходят согласование с Комитетом государственного контроля. Думаю, что в течение нескольких дней пакет документов будет внесен в Администрацию Президента», – сообщил Сергей Румас. По его словам, параметры, которые содержат эти документы, полностью вписываются в программу пятилетки. «Выполнение их и прогнозы на 2020 год позволят большинство параметров пятилетки превысить», – заявил премьер-министр. Отвечая на вопрос о текущей ситуации в экономике, Сергей Румас отметил, что Беларусь, как экспортно ориентированная страна не может не зависеть от внешних факторов, и ослабление российского рубля, которое происходит в течение нескольких месяцев, сказывается и на объеме валютной выручки. «Это является основной причиной замедления темпов роста экономики во втором полугодии. Но это не единственный фактор, и у нас есть много внутренних резервов, которые мы должны подтянуть для того, чтобы экономика работала эффективнее», – подчеркнул премьер-министр. Он акцентировал внимание и на актуальности задачи, которую ставит глава государства в плане диверсификации экспорта, освоения новых рынков. «Чтобы зависимость от одного партнера, пусть даже очень нам близкого, не была столь значительной», – отметил Сергей Румас.

www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики во втором полугодии 2018 года, но активно работает над тем, чтобы завершить год выше прогноза по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как за две недели изменилось то самое общежитие БНТУ, где была плесень и прогнивший пол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика