Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики, но рассчитывает завершить год выше прогноза

Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас. «Глава государства интересовался, как правительство видит окончание 2018 года. Было доложено, что все основные показатели, которые определены прогнозом и бюджетом на 2018 год, будут выполнены. И правительство все свои усилия прилагает для того, чтобы ряд показателей оказался выше прогноза, – заявил руководитель правительства. – Сегодня рост ВВП превышает показатели, установленные в прогнозе. Хотя, с другой стороны, в течение последних месяцев (второго и третьего кварталов) наметилось определенное замедление роста, связанное в основном с внешними факторами. Правительство сегодня работает над тем, чтобы использовать другие резервы и переломить эту негативную тенденцию. Все показатели текущего года будут находиться в рамках утвержденных параметров». «Кроме того, глава государства подробно интересовался 2019 годом в свете наших сложных взаимоотношений с Российской Федерацией. Правительство на прошлой неделе рассмотрело прогноз на 2019 год, проект бюджета с изменениями в Налоговый кодекс, и все это в увязке с денежно-кредитной политикой. Эти документы сегодня проходят согласование с Комитетом государственного контроля. Думаю, что в течение нескольких дней пакет документов будет внесен в Администрацию Президента», – сообщил Сергей Румас. По его словам, параметры, которые содержат эти документы, полностью вписываются в программу пятилетки. «Выполнение их и прогнозы на 2020 год позволят большинство параметров пятилетки превысить», – заявил премьер-министр. Отвечая на вопрос о текущей ситуации в экономике, Сергей Румас отметил, что Беларусь, как экспортно ориентированная страна не может не зависеть от внешних факторов, и ослабление российского рубля, которое происходит в течение нескольких месяцев, сказывается и на объеме валютной выручки. «Это является основной причиной замедления темпов роста экономики во втором полугодии. Но это не единственный фактор, и у нас есть много внутренних резервов, которые мы должны подтянуть для того, чтобы экономика работала эффективнее», – подчеркнул премьер-министр. Он акцентировал внимание и на актуальности задачи, которую ставит глава государства в плане диверсификации экспорта, освоения новых рынков. «Чтобы зависимость от одного партнера, пусть даже очень нам близкого, не была столь значительной», – отметил Сергей Румас.

www.belta.by