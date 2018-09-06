Комплексная проверка оценит готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива

«В конце сентября на станции начнет работу комиссия Госатомнадзора Беларуси, которой предстоит провести комплексную проверку готовности АЭС к завозу топлива», – рассказал Сергей Нистратов. Он уточнил, что специалистам предстоит оценить завершенность сооружения основных объектов, участвующих в приемке и временном хранении топлива, транспортной инфраструктуры на площадке сооружения, объектов физической защиты. В октябре нынешнего года также ожидается инспекция МАГАТЭ.

Перед завозом топлива БелАЭС предстоит получить разрешение на ввоз ядерных материалов на площадку. Соответствующие документы уже рассматриваются в Госатомнадзоре.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения «3+» вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована Инжиниринговой компанией «АСЭ» до конца 2018 года.