8 сентября Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд Минск-Лида

Поезд № 693 из Минска отправится 8 сентября 2018 года в 13 ч. 55 мин. и прибудет на станцию Лида в 17 часов.

Гости и участники праздника смогут побывать на концертах, окунуться в праздничную атмосферу веселья и дружелюбия и на поезде № 694 из Лиды выехать ночью 9 сентября в 01 ч. 15 мин., и быть в столице в 05 ч. 17 мин.

Стоимость проезда в купейном вагоне составляет 10 руб. 75 коп., в плацкартном вагоне – 7 руб. 79 коп.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на официальном Интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, а также по телефонам справочной службы 105.