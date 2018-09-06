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Школьники привезли арбузы и картофель с президентского поля в дом-интернат

07.09.2018 18:20 — Новости Общества | БелТА  
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики 8-11-х классов Острошицко-Городокской средней школы привезли арбузы и картофель жителям подшефного Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов, сообщает БЕЛТА.

Всего в дом-интернат доставили 5 т арбузов, собранных 5 сентября на президентском поле, а также тонну картофеля сорта "манифест" - его выращивают на подворье Президента в Острошицком городке.

Школьники помогли с разгрузкой, а затем навестили обитателей местной мини-фермы, которую открыли в интернате в мае этого года. Там уже живут куры-несушки, петух, кролики. У последних, кстати, уже появилось потомство, которое буквально на прошлой неделе передали из дома-интерната в детский дом.

После завершения всех работ состоялась совместная дегустация привезенных арбузов.

Как сообщалось БЕЛТА, история дружбы учеников школы с жителями дома-интерната насчитывает много лет: школьники регулярно навещают пожилых людей с концертами и подарками, а также помощью, которую там очень ждут.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики 8-11-х классов Острошицко-Городокской средней школы привезли арбузы и картофель жителям подшефного Минского дома-интерната...
 
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