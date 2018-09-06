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Прямая линия с председателем Октябрьского райисполкома Полуяновым Виктором Васильевичем состоится завтра
07.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Завтра, 8 сентября, с 9.00 до 12.00 по телефону 5-10-17 пройдет прямая линия с председателем Октябрьского райисполкома Полуяновым Виктором Васильевичем.
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Прямая линия с председателем Октябрьского райисполкома Полуяновым Виктором Васильевичем состоится завтра
Завтра, 8 сентября, с 9.00 до 12.00 по телефону 5-10-17 пройдет прямая линия с председателем Октябрьского райисполкома Полуяновым Виктором Васильевичем.
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