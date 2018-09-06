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В Гродно ко дню города установят необычные урны в виде джентльмена и зонтика
07.09.2018 19:47 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно перед днем города решили установить необычные урны в виде зонтиков и джентльмена. Выглядят они необычно и, по словам коммунальников, оживляют городской пейзаж. На этой неделе установили две первых урны, еще шесть установят на следующей неделе,
— Вот пришла в голову такая оригинальная идея — сделать урны в виде зонтиков. Посмотрели в интернете, нашли рисунок, вот — воплотили в жизнь. Первые две мусорки здесь сделали, а на следующей неделе в центре города появятся шесть мусорных бачков в виде джентльмена, приветствующего жителей города. Они будут установлены на улице Советской, — рассказал директор мусоросортировочного завода Вячеслав Андреевский.
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В Гродно перед днем города решили установить необычные урны в виде зонтиков и джентльмена. Выглядят они необычно и, по словам коммунальников, оживляют городской...
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