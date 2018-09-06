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В Бресте представили нового начальника инспекции охраны животного и растительного мира по Брестской области
07.09.2018 19:04 — Новости Общества | БT
Такое внимание к Брестскому региону неслучайно: именно здесь находится жемчужина белорусской природы - Национальный парк "Беловежская пуща". Бороться с браконьерами помогают современные технические средства. С начала года только в Брестской области возбуждено 30 уголовных дел по факту браконьерства.
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В Бресте представили нового начальника инспекции охраны животного и растительного мира по Брестской области
Нового начальника инспекции охраны животного и растительного мира по Брестской области представили в городе над Бугом. Также здесь прошла встреча госсекретаря...
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