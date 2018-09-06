В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Бресте представили нового начальника инспекции охраны животного и растительного мира по Брестской области Нового начальника инспекции охраны животного и растительного мира по Брестской области представили в городе над Бугом. Также здесь прошла встреча госсекретаря...

Такое внимание к Брестскому региону неслучайно: именно здесь находится жемчужина белорусской природы - Национальный парк "Беловежская пуща". Бороться с браконьерами помогают современные технические средства. С начала года только в Брестской области возбуждено 30 уголовных дел по факту браконьерства.