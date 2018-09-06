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Витаминная продукция от Президента отправилась в Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов

07.09.2018 21:21 — Новости Общества | БT  
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По доброй традиции Глава белорусского государства делится выращенными овощами и фруктами с теми, кто обделен вниманием и заботой. Витаминная продукция сегодня отправилась в Минский дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Младший сын главы государства Николай вместе с одноклассниками и старшеклассниками из Острошицко-Городокской средней школы, которая шефствует над домом-интернатом, привез около 5 тонн арбузов. Ребята помогли разгрузить полезный урожай, чтобы сразу можно было попробовать, какие уродились арбузы в этом году.
 
 
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Богатый урожай арбузов собрали на неделе и на приусадебном участке Главы государства. Несмотря на высокий пост и напряженный график, Александр Лукашенко...
 
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