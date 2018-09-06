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У Дворца спорта пройдет грандиозный физкультурно-спортивный праздник
07.09.2018 21:11 — Новости Общества | БT
Мы решили помочь ребятам подготовить площадку к финалу Национальной лиги, который пройдет в рамках празднования Дня города. Кроме того, здесь же состоятся тестовые соревнования к Европейским играм среди женских команд.
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Явно не пройдет стороной и для гостей белорусской столицы и, безусловно, самих минчан масштабное празднование Дня города. Уже завтра Минск встретит свой 951-й день...
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