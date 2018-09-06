В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский банк хочет взыскать залоговый автомобиль через белорусский суд Суд Фрунзенского района столицы сегодня начал рассмотрение дела, которое может стать прецедентом в отечественном правосудии. Впервые в истории российский банк...

Впервые в истории российский банк обратился в суд на территории нашей страны, чтобы взыскать у белорусской семьи залоговой автомобиль. Евгений и Алена Басько купили машину в Минском автосалоне, которая оказалось в залоге российского банка. Сама сделка на территории России не была зарегистрирована в федеральном реестре залогов. А бывший владелец машины перестал выплачивать по ней кредит. Теперь банк через суд хочет вернуть автомобиль.