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Российский банк хочет взыскать залоговый автомобиль через белорусский суд

07.09.2018 21:27 — Новости Общества | БT  
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Впервые в истории российский банк обратился в суд на территории нашей страны, чтобы взыскать у белорусской семьи залоговой автомобиль. Евгений и Алена Басько купили машину в Минском автосалоне, которая оказалось в залоге российского банка. Сама сделка на территории России не была зарегистрирована в федеральном реестре залогов. А бывший владелец машины перестал выплачивать по ней кредит. Теперь банк через суд хочет вернуть автомобиль.
 
 
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