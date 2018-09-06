В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Социальная и промышленная сфера Могилевского региона - в преддверии масштабных преобразований Уровень жизни в провинции и комфорт не ниже городского на селе - те стандарты, к которым нужно подтягивать периферию. Задача, стоящая перед местными властями и не...

За плечами хирурга Валентина Протасевича - почти полвека трудового стажа. Оттого свет операционных ламп, шутит, чуть ли не милее домашнего. Сколько за это время спасено жизней - и не сосчитать. Да и никогда не брался, говорит врач. Ведь смысл всей своей медицинской карьеры видел в другом.