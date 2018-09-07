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Николай Лукашенко с одноклассниками привез урожай с подворья президента в дом-интернат

07.09.2018 23:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко вместе с одноклассниками из Острошицко-Городокской средней школы 7 сентября отвез недавно собранный на президентском участке урожай бахчевых и картофеля в минский дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщает телеканал ОНТ.

Ребята привезли пять тонн арбузов и тонну картофеля сорта «Манифест» с президентского подворья. Старшеклассники взяли шефство над домом-интернатом и уже не впервые привозят туда гостинцы, кроме того, ребята выступают с концертами перед постояльцами и оказывают другую помощь.

Видео: ОНТ

Жители дома-интерната поблагодарили ребят, а также их педагогов и президента страны. Николай обещал передать их слова: «Я обязательно передам, огромное спасибо. В первую очередь — это же его старания. Это он организовал всю эту акцию».

В сюжете отмечается, что ребята посетили и мини-ферму на территории интерната, которую сами же и открыли в мае. Здесь живут куры-несушки, петух и кролики.

Школьники, после того как разгрузили привезенные гостинцы, угостились арбузами вместе с постояльцами интерната.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Напомним, 5 сентября после рабочего дня президент убирал урожай картофеля и бахчевых на приусадебном участке. Картофеля с участка в 1,5 га получилось 60 т, бахчевых с 1,6 га собрали 42 т. Арбузы президент и его помощники пробовали прямо в поле. Как потом отметила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, которая помогала с уборкой урожая, арбузы были очень вкусными. Кроме нее, на участке трудились председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, главный тренер «Юности» Михаил Захаров, также были сотрудники службы делового протокола.

 
 
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Николай Лукашенко вместе с одноклассниками из Острошицко-Городокской средней школы 7 сентября отвез недавно собранный на президентском участке урожай бахчевых и...
 
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