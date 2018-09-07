|
Николай Лукашенко с одноклассниками привез урожай с подворья президента в дом-интернат
07.09.2018 23:10 — Новости Общества | Tut.by
Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко вместе с одноклассниками из Острошицко-Городокской средней школы 7 сентября отвез недавно собранный на президентском участке урожай бахчевых и картофеля в минский дом-интернат для престарелых и инвалидов, сообщает телеканал
Ребята привезли пять тонн арбузов и тонну картофеля сорта «Манифест» с президентского подворья. Старшеклассники взяли шефство над домом-интернатом и уже не впервые привозят туда гостинцы, кроме того, ребята выступают с концертами перед постояльцами и оказывают другую помощь.
Видео:
В сюжете отмечается, что ребята посетили и мини-ферму на территории интерната, которую сами же и открыли в мае. Здесь живут куры-несушки, петух и кролики.
Школьники, после того как разгрузили привезенные гостинцы, угостились арбузами вместе с постояльцами интерната.
Напомним, 5 сентября после рабочего дня президент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Лукашенко вместе с одноклассниками из Острошицко-Городокской средней школы 7 сентября отвез недавно собранный на президентском участке урожай бахчевых и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)