За незаконное убийство благородного оленя два жителя Брестского района приговорены к лишению свободы

За незаконную охоту осуждены 37-летний и 40-летний жители Брестского района.

Как сообщил БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый, 4 мая около 23.30 односельчане, приехавшие на автомобиле «Ауди» в Беловежскую пущу в Каменецком районе, с помощью света фар выслеживали диких животных с целью добычи.

Здесь же 37-летний выстрелом из незарегистрированного охотничьего ружья убил самку благородного оленя. При этом у мужчин не было соответствующего разрешения на охоту. Причиненный ущерб составил 7,35 тыс. рублей.

Примерно в 23.45 «Ауди», в котором браконьеры перевозили тушу оленя, остановили в Каменецком районе сотрудники ГАИ. Односельчане попытались скрыться, но были задержаны. В автомобиле обнаружены и изъяты ружье и туша убитого животного.

31 июля суд Каменецкого района признал мужчин виновными в незаконной охоте с причинением ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 282 УК). 37-летний приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. 40-летний — к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы на один год. Каждый оштрафован на 100 базовых величин (2 450 рублей) и на пять лет лишен права заниматься охотой.

37-летний фигурант дела обжаловал приговор и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

7 сентября судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения, приговор — без изменения. Вердикт районного суда вступил в законную силу.

Ранее каждый из мужчин трижды судим. При этом 37-летний уже был судим за незаконную охоту.