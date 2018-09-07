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Производитель вакцины "Эупента" отверг обвинения в свой адрес

07.09.2018 21:23 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 сентября. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о получении ответа от представителей южнокорейской компании LG Chem "по сложившейся ситуации в связи с трагедией, произошедшей после вакцинации ребенка".

Представители компании сообщили, что "внимательно изучают ситуацию, связанную с вакцинацией ребенка в Ганцевичском районе". "Мы бы хотели оказать содействие Министерству здравоохранения в принятии мер против некорректных обвинений со стороны средств массовой информации", — отмечается в ответе компании.

Компания отвергла обвинение, что "Эупента" не зарегистрирована ни в одной стране, включая Южную Корею. Вакцина "зарегистрирована в 9 странах, включая Южную Корею, Узбекистан, Пакистан, Шри-Ланку, Республика Союз Мьянма, Сирия, Эфиопия, Филиппины, Демократическая Республика Конго". К письму приложена копия регистрационного сертификата.

Кроме того, производитель отрицает утверждения о недействительной регистрации вакцины в Южной Корее и переносе производственной площадки.

"К письму также приложена выдержка из регистрационного статуса с веб-сайта Министерства по безопасности продуктов и лекарств (на корейском языке) и копия сертификата фармацевтического продукта "Эупенты" в 2015 г. (старая версия) и 2018 г. (обновленная версия)", — говорится в релизе.

Трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе Брестской области. Родители двухмесячного мальчика доставили его в фельдшерско-акушерский пункт на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок начал задыхаться. Бригада скорой помощи доставила мальчика в Ганцевичскую центральную районную больницу, но спасти ребенка не удалось. Ганцевичский районный отдел Следственного комитета инициировал проверку по факту смерти ребенка. Были назначены экспертные исследования изъятых медицинских документов и препаратов, в частности двух вакцин, которые ввели ребенку, — "Эупента" (LG Chem, Южная Корея) и "Иммовакс Полио" (Sanofi Pasteur, Франция). Применение двух серий вакцин "Эупента" и "Иммовакс Полио" в Беларуси приостановлено до завершения расследования.

"На данный момент у нас нет конкретных фактов о том, что истерия в средствах массовой информации является следствием конкурентной борьбы производителей вакцин, но и исключать этого мы не можем", — заявил 30 августа в Гомеле председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Таким образом он ответил на вопросы БелаПАН, кто обратился в СК для проверки опубликованной в СМИ информации о вакцинации белорусских детей не зарегистрированным в стране препаратом "Эупента" и что послужило основанием рассматривать эти публикации в "контексте конкурентной борьбы производителей вакцин".

"Но и отрицать этот факт напрочь мы не можем. Все это будет являться предметом проверки. Ровно такими же — и установление причин смерти ребенка, а также оснований и условий закупки медицинского препарата", — сказал Носкевич.
БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 7 сентября. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о получении ответа от представителей южнокорейской компании LG Chem "по сложившейся ситуации...
 
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